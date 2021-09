Serial Terbaru Batman Bergenre Komedi

KABAR gembira bagi para penggemar DC, khususnya Batman. Pasalnya, sebentar lagi akan hadir serial terbaru yaitu Batman: The Audio Adventures yang dijadwalkan dirilis pada bulan ini.

Serial DC itu akan tayang di HBO Max pada Hari Batman, yang dirayakan setiap tahun pada 18 September dalam bentuk podcast.

Jauh berbeda dari film-film Batman yang gelap dan dramatis baru-baru ini, seri podcast itu digambarkan sebagai “petualangan Batman yang seru dan luar biasa” mengambil inspirasi dari iterasi Batman yang jauh lebih awal, serial televisi 1950-an dengan Adam West.

Peran Tituler akan dimainkan oleh Jeffrey Wright yang juga berperan sebagai The Watcher dalam serial Marvel’s What If.

Selain itu, ia juga akan membintangi The Batman yang akan datang sebagai Komisaris Gordon bersama Robbert Pattinson sebagai Batman.

Rosario Dawson akan berperan sebagai Catwoman dalam serial tersebut, setelah sebelumnya menjadi pengisi suara sebagai Batgirl di The Lego Batman Movie.

Dia juga membintangi beberapa pertunjukan Marvel, termasuk Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist dan The Defenders sebagai Claire Temple AKA Night Nurse.

John Leguizamo akan berperan sebagai Riddler. (OL-1)