Jane Campion, Sutradara Terbaik Festival Film Venice

SUTRADARA asal Selandia Baru Jane Campion menggarisbawahi statusnya sebagai salah satu sutradara terbaik generasinya dengan meraih penghargaan sutradara terbaik di Festival Film Venice, Sabtu (11/9).

The Power of the Dog, yang berkisah mengenai dua bersaudara yag bermusuhan di sebuah peternakan di Montana pada era 1920-an, merupakan film pertama Campion dalam tempo satu dekade namun langsung menuai pujian dari kritikus film.

Campion merupakan nama besar dalam sejarah perfilman setelah menjadi perempuan pertama yang meraih penghargaan Palme d'Or di Festival Film Cannes untuk film The Piano dan merupakan sutradara perempuan kedua yang dinominasikan untuk meraih Piala Oscar.

Benedict Cumberbatch, yang membintangi film terbaru Campion, menyebut sutradara itu sebagai figur kunci dalam pergerakan perempuan.

"Dia adalah sutradara yang hebat dan seorang perempuan yang sangat kuat di industri ini. Dia mengendalikan semuanya dengan sangat apik namun tetap rendah hati," ujar Cumberbatch.

Campion adalah figur yang tidak terkenal ketika dia membawa The Piano ke Festival Film Cannes pada 1993.

Film dengan latar belakang Selandia Baru tentang seornag pianis bisu itu dibintangi oleh Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill, dan Anna Paquin itu meraih tiga Piala Oscar dan meraih sukses baik di mata kritikus maupun secara komersial. (AFP/OL-1)