ATEEZ Rilis Daftar Lagu untuk Mini Album ZERO : FEVER Part.3

SIAP-SIAP para penggemar K-Pop, boyband ATEEZ sedang bersiap melakukan comeback pada 13 September mendatang .

Pada Senin (6/9), boy grup yang bernaung di KQ Entertainment itu meluncurkan daftar lagu resmi untuk mini album mendatang mereka ZERO : FEVER Part.3.

Album itu akan menampilkan enam lagu secara total, termasuk Deja Vu dan Eternal Sunshine, yang keduanya saat ini bersaing untuk title lagu.

Menurut daftar lagu, anggota ATEEZ, Hongjoong dan Mingi sama-sama berpartisipasi dalam pembuatan rap untuk album tersebut, dengan Hongjoong juga berpartisipasi dalam menyusun dan mengaransemen lagu Rocky dan All About You.

Dari lagu-lagu dalam album baru yang bertajuk ZERO : FEVER.Part 3 itu, ternyata setiap anggota dari ATEEZ menemukan banyak pelajaran tentang makna persahabatan dalam proses produksi comeback terbaru mereka.

Tidak hanya itu, mereka juga belajar makna pencarian jati diri serta pentingnya mengakui kesalahan untuk berkembang lebih baik lagi.

ATEEZ yang termasuk dalam generasi ke-4 K-Pop ini baru saja menjadi boyband pertama yang membawa pulang tiga piala sekaligus di acara KBS: Immortal Songs.

Comeback ATEEZ bulan ini diprediksi akan kembali menggemparkan karena grup beranggotakan delapan orang tersebut seperti lahir kembali.

Penggemar K-Pop di media sosial pun sudah tidak sabar menyambut kembalinya ATEEZ bersama musik terbaru mereka. (OL-1)