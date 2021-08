Woll Bantah Tampil di Spiderman No Way Home

SPIDER-MAN: No Way Home sepertinya membawa kembali sekelompok aktor dari kontinuitas sebelumnya untuk mengulangi peran mereka.

Sebuah foto paparazzi yang menunjukkan Kirsten Dunst (yang dipastikan akan mengulangi perannya sebagai Mary-Jane Watson) bersama seorang perempuan pirang misterius bertopeng telah menjadi perbincangan di Twitter, dengan halaman penggemar mengklaim itu adalah bintang serial Daredevil Deborah Ann Woll.

Muncul secara daring untuk mengakhiri spekulasi bahwa dia mengulangi perannya sebagai Karen Page - yang berubah menjadi spekulasi bahwa film tersebut akan membawa proyek Netflix MCU kembali dalam kontinuitas - Woll hanya berkata, "Itu bukan aku."

Film solo MCU ketiga Spider-Man akan menampilkan Doctor Strange dan memperluas multiverse shenanigans yang diperkenalkan oleh serial Disney+ Loki ke franchise tersebut, dan akan dieksplorasi lebih lanjut di Doctor Strange and the Multiverse of Madness dan Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ada juga sekuel Spider-Man: Into the Spider-Verse, yang membuat penggemar bertanya-tanya apakah itu akan mengikat MCU dengan film Spider-man Sony. (OL-1)