Tom Holland Sebut Jadi James Bond adalah Puncak Karier Setiap Aktor Inggris

AKTOR Tom Holland sedang menjalani tahun yang sangat sibuk dengan film karya sutradara Christopher Nolan, The Odyssey, dan film pahlawan supernya, Spider-Man: Brand New Day yang syuting hampir berurutan. Film-film ini adalah proyek layar lebar pertama Holland sejak Uncharted pada tahun 2022. Tayangnya film tersebut di bioskop pada tahun depan akan menjadi pertama kali bagi penggemar melihatnya di layar sejak serial terbatas Apple TV+ The Crowded Room pada tahun 2023.

“Aku merasa sangat diberkati berada pada titik dalam karier bisa mengambil cuti, menyegarkan diri, dan kembali siap beraksi,” kata Holland baru-baru ini kepada majalah GQ UK, dikutip Media Indonesia, Minggu, (3/8).

Bagi Holland, penting untuk menetapkan batasan dan punya kendali atas kerja keaktorannya.

“Kamu tidak bisa berada di setiap film, dan kamu tidak bisa melakukan pekerjaan terbaik kamu saat kelelahan. Apa yang telah aku pelajari adalah penting untuk menetapkan batasan – untuk berhati-hati agar tidak terlalu banyak bekerja,” lanjutnya.

“Saya punya tahun yang agak sibuk tahun depan, dan kemudian saya mungkin akan mengambil cuti lebih lama di tahun 2027. Kita lihat saja nanti.”

Holland kembali dalam mode sibuk, dan ia mungkin akan menjadi lebih sibuk lagi jika rumor tentang dirinya yang diincar untuk memerankan James Bond baru ternyata benar. Denis Villeneuve akan menyutradarai film Bond berikutnya untuk Amazon MGM dengan naskah oleh kreator Peaky Blinders, Steven Knight.

Nama Holland sering disebut dalam spekulasi tentang siapa yang akan mengambil alih peran 007 dari Daniel Craig, yang hanya meningkat oleh laporan bahwa Amazon menginginkan aktor Bond yang lebih muda kali ini. Film 007 yang baru juga diproduksi bersama oleh Amy Pascal, yang bekerja erat dengan Holland dalam film-film Spider-Man.

“Dengar, ada spekulasi saat ini. Kita akan meminimalkannya untuk saat ini. Kita akan sampai di sana suatu hari nanti,” kata Holland baru-baru ini kepada Gordon Ramsay, yang kemudian bertanya apakah Holland akan ‘menyukai kesempatan’ untuk memerankan 007.

“Maksudku, bagi setiap aktor muda Inggris, itu adalah puncak pekerjaan di industri kami,” jawab Holland.

“Aku sudah menganggap diri sebagai yang paling beruntung di dunia, aku tidak pernah bermimpi untuk memiliki karier seperti yang aku miliki.”(H-2)