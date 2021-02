Lebih Dekat Dengan Seol In Ah Selir Agung di Mr Queen

NAMA Seol In Ah mulai dicari para penggemar drama Korea Mr Queen, setelah ia memerankan sosok Jo Hwa Jin, selir Agung Raja Cheoljong dan rival Ratu Kim So Yong. Drama Mr Queen yang usai tayangnya pada 14 Februari lalu di tvN dengan rating tertinggi di seluruh slot drama yang diputar pada waktu yang sama, membuat keberuntungan bagi para pemain Mr Queen termasuk Seol In Ah.

Diakuinya perannya sebagai sosok jahat namun akhirnya bertobat membuat ia tertekan. Terlebih ia harus berhadapan dengan Shin Hye Sun pemeran Kim So Yong, ratu sekaligus istri sah Raja Cheoljong. Banyak penonton gemas melihatnya. Tapi sesungguhnya di balik layar, Seol In Ah dan para pemain lainnya selalu bercanda. Termasuk dengan pemeran ratu, Shin Hye Sun.

"Ini pertama kalinya berperan sebagai tokoh dalam drama sejarah. Sebelumnya saya pernah juga main dalam drama sejarah The Flower in Prison pada 2016. Dan sekarang kembali lagi mendapat peran sebagai orang kerajaan Joseon. Saya berlatih menurunkan nada suara sambil berbicara dan membaca buku perlahan sambil menarik napas dalam-dalam untuk melatih nada sageuk," ungkapnya.

Di arena syuting, Seol In Ah mengaku dekat dengan semua pemain termasuk pemeran raja dan ratu. Dukungan para pemain dan staf sangat penting karena Seol In Ah tertekan saat harus memerankan sosok Selir Agung Jo Hwa Jin.

"Pernah saat saya mendekati ratu, lalu dua dayang yang selalu mengikuti ratu berkomentar hati-hati ratu, bahaya. Lalu Shin Hye Sun memelototkan matanya membuat kami tertawa semua. Dia memang memiliki peran paling banyak, tetapi selalu tetap bisa berteman dengan siapa saja dan selalu tersenyum. Saya banyak belajar pada Shin Hye Sun," ungkapnya.

Seol In Ah juga dipertemukan lagi dengan Kim Jung Hyun yang memerankan sosok Raja Cheoljong. Sebelumnya mereka pernah main dalam drama School 2017.

"Saya merasa diyakinkan dan rasa kedekatan dengannya di lokasi syuting, dan saya dapat jatuh lebih dalam ke peran saya karena dia memperhatikan saya dan menunjukkan fokusnya," ungkapnya.

Namun dari semua aktor dan aktris yang mendukung Mr Queen, Seol In Ah justru dekat dengan Yoo Min Kyu pemeran Pangeran Yeongpyeong, kakak sang raja yang jatuh cinta pada selir agung.

"Dia orangnya cerewet berbeda dengan tokoh yang diperankan. Dia membuatku jatuh cinta pada pesona itu dan berbagi terlalu banyak informasi tentang diriku," pungkasnya.

Usai Mr Queen, Seol In Ah akan bergabung dalam drama aksi pembunuhan. (Soompi/OL-3)