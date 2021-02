Sasha Calle Perankan Supergirl di Film The Flash

NOMINE Daytime Emmy aktris dalam acara televisi CBS Young and the Restless, Sasha Calle, memperoleh peran sebagai Supergirl versi baru dalam DC Universe. Aktris berdarah Kolombia dan lahir di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, itu menjadi Supergirl latin pertama di DC.

Ada lebih dari 425 aktris yang mengikuti audisi itu. Dia akan memulai debutnya sebagai Supergirl di film The Flash bikinan Warner Bros.

Sutradara film The Flash Andy Muschietti menyaksikan semua audisi bersama dengan bos DC Films Walter Hamada dan terpesona oleh akting sang aktris yang dia bawa dalam peran itu. “Saya melihat lebih dari empat ratus audisi. Bakat mereka benar-benar luar biasa dan sangat sulit untuk membuat keputusan, tetapi kami akhirnya menemukan seorang aktris yang ditakdirkan untuk memainkan peran ini,” kata Muschietti. Ia memiliki ketertarikan untuk menemukan bakat, khususnya aktor muda dari film It pertama.

Para aktris baru diberi tahu bagian naskah yang harus mereka baca pada waktu yang mepet. Calle dianggap melakukan pembacaan naskah yang memiliki kecocokan dengan bintang Flash Ezra Miller. Semua audisi, pembacaan naskah, dan rapat, terutama selama covid-19, dilakukan melalui Zoom. Calle akan segera terbang dalam produksi film The Flash.

Penetapan Calle di sini mirip dengan yang dilakukan Warners dan Zack Snyder dalam menampilkan wajah segar Gal Gadot untuk memerankan Wonder Woman. Aktris yang sebelumnya dikenal dari film Fast & Furious 6 akhirnya melambung menjadi bintang global setelah memerankan Wonder Woman. Aktris Israel ini memulai debutnya sebagai pahlawan super DC pada awalnya di Batman v. Superman: Dawn of Justice sebelum membintangi film Wonder Woman, Wonder Woman 1984, dan Justice League.

Calle memainkan peran Lola Rosales di The Young and the Restless. Dia dinominasikan tahun lalu dalam Outstanding Young Performer dalam kategori serial Drama di Daytime Emmys. Dia juga membintangi miniseri YouTube Socially Awkward.

Dalam DC, Supergirl pertama kali dimainkan oleh Helen Slater dalam film produksi Warner Bros pada 1984. Baru pada 2015, Supergirl diperankan oleh Melissa Benoist dalam serial TV Warner Bros selama 126 episode. (Deadline/OL-14)