Mr Queen Episode Terakhir Konsisten Nangkring di Posisi Nomer 1

DRAMA Mr Queen pada minggu ini menyisakan episode pamungkas yakni 19 dan 20 yang tayang Sabtu dan Minggu waktu Korea, atau Minggu dan Senin (14-15/ Februari WIB). Episode paling ditunggu penggemarnya dari seluruh dunia, karena di episode 19 dan 20 ini menjadi penentuan masa depan Raja Cheoljong dan Ratu Kim So-young. Episode 19 dan 20 ini menjadi babak pertarungan antar keluarga kerajaan dan bagaimana Raja dan Ratu yang semula akan dihabisi untuk menumpas kekuasaan mereka, apakah akan tewas?

Menariknya dari episode 19 dan 20 ini sudah dibahas oleh warganet dari seluruh dunia, untuk menentukan apakah endingnya akan bahagia atau menyedihkan? Sebab dalam kisah sejarahnya, sang raja mati muda dan ratu menyusul 14 tahun kemudian dengan mewariskan satu anak.

Termasuk intrik-intrik kerajaan yang menjadikan drama tersebut semakin menarik diikuti. Para penggemar Mr Queen sudah menyatakan sikap bahwa harus happy ending kisah raja dan ratu, karena hubungan mereka sangat unik, lucu dan penuh dengan tantangan. Bagaimana dengan Mr Queen yang tayang di tvN ini? Kisahnya memang dari awal ditegaskan sebagai kisah fiksi dengan mengambil tokoh-tokoh nyata dalam sejarah Kerajaan Joseon. Termasuk intrik-intrik kerajaan yang menjadikan drama tersebut semakin menarik diikuti.

Pada episode 19 dan 20 ini, akan memperlihatkan perlawanan Raja dan Ratu terhadap kekuatan Andong Kim yang selama ini mendikte mereka dalam menjalankan pemerintahan. Meski ada korban jiwa dalam pertarungan dari keluarga kerajaan.

Pada episode 19, Mr Queen masih menduduki posisi pertama dari seluruh slot tayangan drama yang sama di seluruh Korea dan bisa dilihat melalui tayangan streaming, dan ditayangkan pada hari berikutnya di luar Korea Selatan lewat tvN. Mr Queen mencetak peringkat nasional rata-rata 14,2 persen dan puncaknya 15,9 persen. Drama ini menempati posisi pertama dalam slot waktu untuk rentang usia pemirsa dari usia 10 hingga 50 an, baik pria dan wanita.

baca juga: Kim Jung-hyun Akan Nyanyikan Lagu di Episode Terakhir Mr Queen

Menariknya Mr Queen menduduki peringkat drama nomor satu secara nasional sejak episode pertama hingga akan tamat di episode 20. Nama Shin Hye Sun dan Kim Jung Hyun sebagai pemain utama disebut-sebut sebagai aktris dan aktor berbayar mahal saat ini. Dan di episode terakhir, para pemirsa akan mendengar suara sang raja (Kim Jung-hyun) yang membawakan lagu Like the First Snow.

Sedangkan posis kedua diduduki drama Love (ft Marrieg and Divorce) yang ditayangka di TV Chosun. Dan terakhir drama Homemade Love Story yang ditayangkan di KBS 2TV. (Soompi/OL-3)