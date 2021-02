Kim Jung-hyun Akan Nyanyikan Lagu di Episode Terakhir Mr Queen

BAGI Mr Queen mania, Kim Jung-hyun pemeran utama drama Korea Mr Queen akan membawakan lagu yang menjadi bagian terakhir drama dengan rating cukup tinggi itu. Big Ocean ENM, produser OST Mr Queen mengumumkan bahwa lagu berjudul Like the First Snow akan dinyanyikan oleh Kim Jung-hyun. Lagu tersebut ditulis sendiri oleh Kim Jung-hyun.

Dalam keterangan resmi, Big Ocean ENM menjelaskan lagu Like the First Snow menggambarkan emosi yang mendalam antara Raja Cheoljong yang diperankan oleh Kim Jung-hun dengan Ratu Kim So-yong diperankan oleh Shin Hye-sun.

"Perpaduan antara lirik yang sedih dan melodi yang mesra bisa membuat kita yang mendengarkannya merasakan ketenangan," kata Big Ocean ENM, Jumat (12/2).

Lagu Like the First Snow akan diputar pada 17 Februari berbarengan dengan episode terakhir Mr Queen. Kim Jung-hyun menjelaska bahwa lagu itu menggambarkan rasa putus asa seseorang yang mendekati orang dicintainya di saat salju pertama datang. Hubungan antara raja dan ratu dalam drama Mr Queen memang tidak biasa. Butuh perjuangan keras antara keduanya untuk saling mencintai.

Lagu Like the First Snow akan melengkapi seluruh rangkaian lagu-lagu yang sudah diputar sebelumnya di drama Mr Queen. Sejumlah penyanyi yang ikut terlibat di original soundtrack Mr Queen yaitu Jang Han-byul, Urban Zakapa Cho Hyun-ah, Soyou dan AB6IX Park Woo-jin, DinDin, Seodo , Xiumin, dan Im Han-byul. Bahkan lagu-lagu dalam Mr Queen merajai track di Spotify, sehingga Spotify memasang gambar Raja Cheoljong (Km Jng-hun) dengan Ratu Kim So-yong (Shin Hye-sun).

Mr Queen merupakan drama 20 episode bercerita tentang seorang koki di Istana Kepresidenan Korea Selatan yang tenggelam di sungai. Jiwanya terperangkap di tubuh Ratu Kim So-yong di era Joseon. Ia akhirnya ikut membentuk karakter Ratu Kim So-yong yang sering disebut dengan Mama Dragon atau Ratu Dragon. Karakter yang aneh membuat penonton terhibur. Drama ini selain menampilkan banyak kelucuan, juga intrik-intrik istana bermunculan. Kisah Mr Queen memang berbeda dengan drama Korea pada umumnya. (Naver/OL-3)