Kritik Sosial Lagu Tarian Penghancur Raya Karya .Feast terhadap Realitas Indonesia dan Nilai-Nilai Pancasila

Lagu Tarian Penghancur Raya dari .Feast bisa dianggap sebagai cerminan dari kebingungan generasi muda terhadap kondisi Indonesia sekarang. Kekuasaan terasa jauh dari rakyat, masalah sosial dan lingkungan yang semakin parah, serta siklus kekerasan dan ketidakadilan yang terus berulang.

Dengan lirik yang gelap, agresif, dan penuh makna metafora, .Feast tidak hanya mengungkapkan kemarahan, tetapi juga memberi peringatan moral. Kata 'tarian' di sini bisa diartikan sebagai ironi kehancuran, dianggap seperti perayaan, sesuatu yang dianggap biasa dan bahkan dilestarikan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.

Dalam konteks situasi Indonesia saat ini, lagu ini sangat relevan karena mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap praktik demokrasi yang sering tidak sesuai dengan nilai dasarnya. Ketika hukum terasa tajam terhadap rakyat kecil dan lemah terhadap orang kuat, serta kepentingan politik dan ekonomi lebih mendahului kesejahteraan rakyat, Tarian Penghancur Raya menjadi suara yang mengkritik narasi resmi yang terlalu optimistis.

.Feast menggunakan musik sebagai alat untuk mengekspresikan kritik sosial, menurut tradisi seni sebagai sarana perlawanan bukan dengan jalan instan, melainkan dengan membangunkan kesadaran.

Jika dilihat dalam konteks Pancasila, lagu ini justru menyoroti jarak antara nilai ideal dan praktik sebenarnya. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terasa tidak terpenuhi ketika kekerasan struktural dan ketidakadilan dianggap sebagai hal biasa. Bahkan Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, terasa kehilangan maknanya ketika suara rakyat tidak benar-benar diacu sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, diragukan ketika kesenjangan dan eksploitasi sumber daya terus berlangsung.

Namun, Tarian Penghancur Raya tidak bisa disebut sebagai lagu yang menentang Pancasila. Justru sebaliknya, lagu tersebut bisa diartikan sebagai kritik terhadap semangat kepancasilaan itu sendiri. Sebuah pengingat keras bahwa Pancasila bukan sekadar simbol atau pernyataan, melainkan nilai hidup yang membutuhkan keberanian untuk mengoreksi kekuasaan.

Dengan kemarahannya, .Feast mengajak pendengar untuk berhenti 'menari' di atas kehancuran dan mulai bertanya: Apakah Indonesia hari ini masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, atau hanya menjadikannya sebagai slogan tanpa makna?