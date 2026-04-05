Bijak Gunakan BBM: Solusi Nyata Hadapi Krisis Energi dan Perubahan Iklim

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
DI tengah meningkatnya tekanan krisis energi global dan ancaman perubahan iklim yang kian nyata, pola konsumsi energi masyarakat menjadi sorotan utama. Bagaimana kita menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) hari ini akan menjadi penentu kualitas hidup generasi mendatang. Perubahan perilaku dalam mengonsumsi BBM secara bijak bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk menyelamatkan masa depan negeri.
Direktur The Climate Reality Project Indonesia, Amanda Katili Niode, menegaskan bahwa isu penggunaan BBM secara bijak harus segera bertransformasi dari sekadar wacana menjadi realitas yang dijalani sehari-hari. Menurutnya, ada korelasi langsung antara konsumsi BBM masyarakat dengan eskalasi krisis iklim.
“Setiap liter BBM yang kita bakar berarti kita menambah emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Dampaknya nyata dan kita sudah merasakannya saat ini,” ujar Amanda.
Amanda memaparkan bahwa fenomena cuaca ekstrem, pergeseran musim yang sulit diprediksi, hingga bencana banjir dan kekeringan yang silih berganti bukanlah ancaman masa depan, melainkan kenyataan pahit hari ini. Dalam konteks ini, kebiasaan mobilitas masyarakat yang bergantung pada BBM menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan.
Berikut adalah ringkasan dampak penggunaan BBM berlebih terhadap lingkungan dan kualitas hidup:
|Aspek
|Dampak Konsumsi BBM Berlebih
|Lingkungan Global
|Peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global.
|Kesehatan Masyarakat
|Polusi udara meningkat dan risiko penyakit pernapasan bertambah.
|Ekosistem
|Tekanan pada sumber daya air dan terganggunya ketahanan pangan.
|Ekonomi
|Ketidakstabilan akibat ketergantungan pada sumber energi terbatas.
Meskipun mendukung penuh kampanye penggunaan BBM secara bijak, Amanda mengingatkan bahwa konsep "bijak" tidak berarti membatasi aktivitas secara kaku. Intinya adalah menggunakan energi dengan kesadaran penuh, efisiensi, dan tanggung jawab.
“Ini bukan soal melarang orang menggunakan kendaraan, tetapi bagaimana kita mengelola energi tersebut,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa perubahan besar seringkali lahir dari akumulasi tindakan kecil yang konsisten, seperti:
Kondisi krisis energi global saat ini, yang ditandai dengan fluktuasi harga dan gangguan pasokan, seharusnya menjadi titik balik bagi masyarakat untuk meninjau ulang pola konsumsi yang selama ini dianggap normal. Amanda melihat situasi ini sebagai momentum emas untuk beralih ke gaya hidup berkelanjutan.
“Kita tidak bisa terus mengandalkan sumber energi yang terbatas dan merusak lingkungan. Generasi mendatang akan menanggung beban terbesar dari keputusan kita hari ini. Jadi, mari kita mulai bersikap bijak dalam menggunakan BBM hari ini,” pungkasnya. (Z-1)
