Perintah Masuk Bunker belum Cukup

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

Kurs Rupiah Hari Ini 1 April 2026: Menguat berkat Modal Asing Masuk

Andhika Prasetyo
01/4/2026 10:46
Kurs Rupiah Hari Ini 1 April 2026: Menguat berkat Modal Asing Masuk
Rupiah menunjukkan performa impresif pada pembukaan perdagangan kuartal kedua tahun 2026. Berdasarkan data pasar uang pada Rabu pagi, 1 April 2026, nilai tukar Rupiah menguat signifikan sebesar 32 poin atau 0,19% ke level Rp16.986 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di posisi Rp17.018 per dolar AS.

Ringkasan Kurs Rupiah 1 April 2026:
  • Posisi Pagi: Rp16.986 per Dolar AS
  • Kenaikan: 32 Poin (0,19%)
  • Sentimen Utama: Rilis data inflasi AS dan ekspektasi suku bunga.

Pemicu Penguatan Mata Uang Rupiah

Penguatan Rupiah di awal April 2026 ini dipicu oleh melemahnya indeks dolar AS di pasar global. Para pelaku pasar merespons positif rilis data ekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan tanda-tanda pendinginan inflasi, yang memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral AS (The Fed) akan segera melunakkan kebijakan moneter mereka.

Selain faktor eksternal, kondisi ekonomi domestik yang stabil turut memberikan sentimen positif. Arus modal asing (capital inflow) yang masuk ke pasar keuangan Indonesia, baik melalui pasar saham maupun obligasi, menjadi penopang utama kekuatan Mata Uang Rupiah di tengah ketidakpastian global tahun 2026.

Tabel Pergerakan Kurs Rupiah Terbaru

Waktu Transaksi Nilai Tukar (IDR/USD) Status
Penutupan Maret 2026 Rp17.018 Melemah
1 April 2026 (Pagi) Rp16.986 Menguat

Proyeksi Pasar Hingga Penutupan Sore

Analis pasar uang memprediksi pergerakan Mata Uang Rupiah sepanjang hari ini akan berada di rentang Rp16.950 hingga Rp17.050 per dolar AS. Meskipun dibuka menguat, investor disarankan tetap waspada terhadap volatilitas pasar menjelang rilis data tenaga kerja AS yang dijadwalkan akhir pekan ini.

Kekuatan cadangan devisa Indonesia yang tetap solid di tahun 2026 menjadi bantalan (buffer) yang kuat bagi Bank Indonesia untuk melakukan intervensi jika terjadi gejolak nilai tukar yang berlebihan di pasar spot. (E-3)

Disclaimer: Informasi kurs ini bersifat informatif berdasarkan data pasar spot pagi hari. Nilai tukar dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan dinamika permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. (E-3)



