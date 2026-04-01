Kurs Rupiah Hari Ini 1 April 2026: Menguat berkat Modal Asing Masuk

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Rupiah menunjukkan performa impresif pada pembukaan perdagangan kuartal kedua tahun 2026. Berdasarkan data pasar uang pada Rabu pagi, 1 April 2026, nilai tukar Rupiah menguat signifikan sebesar 32 poin atau 0,19% ke level Rp16.986 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di posisi Rp17.018 per dolar AS.
Penguatan Rupiah di awal April 2026 ini dipicu oleh melemahnya indeks dolar AS di pasar global. Para pelaku pasar merespons positif rilis data ekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan tanda-tanda pendinginan inflasi, yang memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral AS (The Fed) akan segera melunakkan kebijakan moneter mereka.
Selain faktor eksternal, kondisi ekonomi domestik yang stabil turut memberikan sentimen positif. Arus modal asing (capital inflow) yang masuk ke pasar keuangan Indonesia, baik melalui pasar saham maupun obligasi, menjadi penopang utama kekuatan Mata Uang Rupiah di tengah ketidakpastian global tahun 2026.
|Waktu Transaksi
|Nilai Tukar (IDR/USD)
|Status
|Penutupan Maret 2026
|Rp17.018
|Melemah
|1 April 2026 (Pagi)
|Rp16.986
|Menguat
Analis pasar uang memprediksi pergerakan Mata Uang Rupiah sepanjang hari ini akan berada di rentang Rp16.950 hingga Rp17.050 per dolar AS. Meskipun dibuka menguat, investor disarankan tetap waspada terhadap volatilitas pasar menjelang rilis data tenaga kerja AS yang dijadwalkan akhir pekan ini.
Kekuatan cadangan devisa Indonesia yang tetap solid di tahun 2026 menjadi bantalan (buffer) yang kuat bagi Bank Indonesia untuk melakukan intervensi jika terjadi gejolak nilai tukar yang berlebihan di pasar spot. (E-3)
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah pada perdagangan Senin pagi, 6 April 2026, seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap eskalasi konflik Timur Tengah.
Rupiah hari ini, Kamis 2 April 2026, dibuka menguat ke level Rp16.982 per dolar AS. Simak analisis pergerakan mata uang Garuda di sini.
