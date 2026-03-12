Kurs Rupiah Hari Ini 12 Maret 2026: Melemah ke Rp16.906

ilustrasi(Antara)

Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) kembali menunjukkan tren pelemahan pada perdagangan Kamis, 12 Maret 2026. Berdasarkan data pasar spot, rupiah hari ini di sesi pagi terkoreksi cukup dalam hingga menembus level Rp16.900.

Mata Uang Rupiah berada di posisi Rp16.906,0 per Dolar AS, melemah 57,9 poin atau 0,34% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Rincian Data Kurs USD/IDR 12 Maret 2026

Parameter Nilai (Mata Uang Rupiah) Harga Pembukaan (Open) Rp16.841,0 Harga Tertinggi (High) Rp16.907,0 Harga Terendah (Low) Rp16.829,1 Perubahan Persentase +0,34% (USD Menguat)

Faktor Penyebab Rupiah Melemah

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah hari ini didominasi oleh sentimen eksternal, terutama rilis data ekonomi Amerika Serikat yang memperkuat posisi indeks Dolar AS terhadap mata uang utama lainnya. Selain itu, meningkatnya kebutuhan valuta asing di dalam negeri menjelang libur Lebaran 2026 turut memicu permintaan Dolar yang lebih tinggi dari biasanya.

Investor saat ini cenderung beralih ke aset aman (safe haven) di tengah ketidakpastian pasar saham domestik. Bank Indonesia diperkirakan akan terus memantau pasar untuk memastikan volatilitas Rupiah tetap berada dalam rentang yang terkendali guna menghindari dampak inflasi impor.