Headline
Perlindungan Warga Jadi Fondasi Utama

Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kurs Rupiah Hari Ini 12 Maret 2026: Melemah ke Rp16.906

Andhika Prasetyo
12/3/2026 09:45
Kurs Rupiah Hari Ini 12 Maret 2026: Melemah ke Rp16.906
ilustrasi(Antara)

 

Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) kembali menunjukkan tren pelemahan pada perdagangan Kamis, 12 Maret 2026. Berdasarkan data pasar spot, rupiah hari ini di sesi pagi terkoreksi cukup dalam hingga menembus level Rp16.900.

Mata Uang Rupiah berada di posisi Rp16.906,0 per Dolar AS, melemah 57,9 poin atau 0,34% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Rincian Data Kurs USD/IDR 12 Maret 2026

Parameter Nilai (Mata Uang Rupiah)
Harga Pembukaan (Open) Rp16.841,0
Harga Tertinggi (High) Rp16.907,0
Harga Terendah (Low) Rp16.829,1
Perubahan Persentase +0,34% (USD Menguat)

Faktor Penyebab Rupiah Melemah

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah hari ini didominasi oleh sentimen eksternal, terutama rilis data ekonomi Amerika Serikat yang memperkuat posisi indeks Dolar AS terhadap mata uang utama lainnya. Selain itu, meningkatnya kebutuhan valuta asing di dalam negeri menjelang libur Lebaran 2026 turut memicu permintaan Dolar yang lebih tinggi dari biasanya.

Investor saat ini cenderung beralih ke aset aman (safe haven) di tengah ketidakpastian pasar saham domestik. Bank Indonesia diperkirakan akan terus memantau pasar untuk memastikan volatilitas Rupiah tetap berada dalam rentang yang terkendali guna menghindari dampak inflasi impor.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved