Biar THR Lebih Bernilai, Coba Ubah Jadi Emas di BRImo Bisa Dimulai dengan 0,01 Gram

Sisa THR jangan habis begitu saja, ubah jadi emas lewat BRImo.

MOMEN Lebaran selalu lekat dengan tradisi berbagi tunjangan hari raya (THR) kepada keluarga, keponakan, hingga orang-orang terdekat. Suasana hangat dan penuh kebersamaan itu memang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Idul Fitri.

Namun, setelah Lebaran usai, tak sedikit orang mulai menyadari bahwa THR yang diterima maupun dibagikan sering kali cepat habis untuk berbagai keperluan, mulai dari belanja kebutuhan hari raya hingga pengeluaran harian. Situasi ini mendorong sebagian masyarakat untuk mencari cara agar THR tak hanya habis sesaat, tetapi juga bisa memberi manfaat lebih lama.

THR Jadi Langkah Awal Investasi

Salah satu pilihan yang kini mulai dilirik adalah mengalokasikan THR ke instrumen investasi, seperti emas.

Emas dikenal sebagai aset yang relatif stabil dan kerap dipilih untuk menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Karena itu, mengubah sebagian THR menjadi emas dapat menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan investasi.

Di sisi lain, dalam beberapa waktu terakhir harga emas juga mengalami penyesuaian. Kondisi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mulai berinvestasi di momen yang dinilai relatif lebih terjangkau. Bagi pemula, situasi seperti ini kerap dimanfaatkan untuk mulai menyusun portofolio investasi secara bertahap.

Langkah tersebut juga bisa menjadi cara sederhana untuk mulai menata keuangan setelah periode pengeluaran tinggi selama Lebaran.

Meski begitu, tradisi berbagi tidak perlu ditinggalkan. Justru, kebiasaan baik ini bisa diteruskan dengan cara yang lebih bernilai, yakni dengan memberikan aset yang tidak langsung habis digunakan.

Di sinilah konsep berbagi dalam bentuk emas menjadi semakin relevan. Tidak hanya menghadirkan kebahagiaan sesaat, pemberian emas juga dapat memberi manfaat jangka panjang bagi penerimanya.

Seiring perkembangan teknologi digital di sektor keuangan, berbagi emas kini pun makin mudah dilakukan. Lewat ponsel, seseorang sudah bisa mengirim emas digital kepada orang terdekat.

Emas digital sendiri merupakan bentuk kepemilikan emas yang tersimpan secara elektronik dalam satuan gram melalui platform digital, seperti aplikasi perbankan atau layanan investasi. Dengan sistem ini, masyarakat dapat membeli, menyimpan, dan mengelola emas tanpa harus memegang emas fisik secara langsung.

Konsep tersebut membuat investasi emas terasa lebih praktis dan terjangkau. Pengguna bahkan bisa membeli emas dalam jumlah kecil, sehingga cocok bagi pemula yang ingin mulai menabung emas sedikit demi sedikit.

Transfer Emas BRImo

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, baik untuk investasi maupun berbagi yang lebih bernilai, BRI menghadirkan fitur Transfer Emas di super apps BRImo.

Lewat fitur ini, pengguna dapat mengirim emas digital kepada orang terdekat secara praktis langsung dari BRImo. Mekanismenya pun semudah melakukan transfer uang. Emas yang dikirim akan langsung masuk ke saldo emas penerima secara real-time.

Menariknya, transfer emas ini tidak dikenakan biaya admin. Dengan begitu, pengguna bisa berbagi investasi secara lebih praktis dan efisien.

Hadirnya fitur ini membuat aktivitas berbagi tidak lagi terbatas pada uang tunai atau transfer rupiah. Kini, masyarakat juga dapat mengirim emas digital sebagai bentuk hadiah maupun THR kepada orang-orang terdekat.

Perlu diketahui, fitur transfer emas tersebut merupakan bagian dari layanan investasi emas di BRImo. Melalui layanan ini, pengguna dapat memiliki tabungan emas BRI dalam bentuk saldo gram emas yang tersimpan secara digital. Saldo emas itu pun bisa terus ditambah melalui pembelian emas di aplikasi.

Nominal Transfer Mulai 0,01 Gram

Salah satu keunggulan fitur Transfer Emas BRImo adalah nominalnya yang fleksibel. Pengguna dapat mengirim emas mulai dari 0,01 gram.

Minimal transfer yang kecil ini cocok bagi pengguna yang ingin memberikan hadiah investasi tanpa harus menyiapkan nominal besar.

Dengan nilai transfer yang terjangkau, fitur ini menghadirkan cara baru untuk berbagi kepada keluarga maupun orang terdekat. Hadiah yang diberikan pun bukan sekadar pemberian sesaat, tetapi juga bisa menjadi awal bagi penerima untuk mengenal investasi emas.

Cara Transfer Emas di BRImo

Proses pengiriman emas di BRImo juga dirancang sederhana agar mudah digunakan.

Untuk melakukan transfer emas, pengguna cukup membuka fitur emas di aplikasi BRImo, lalu memilih menu Transfer Emas. Setelah itu, pengguna memasukkan nomor rekening emas tujuan transfer, kemudian menentukan jumlah gram emas yang ingin dikirim.

Setelah transaksi dikonfirmasi, emas digital akan langsung berpindah ke saldo emas penerima secara real-time.

Kemudahan ini membuat aktivitas berbagi investasi bisa dilakukan kapan saja langsung melalui smartphone, tanpa proses yang rumit.

Saatnya Kelola THR dengan Bijak

Usai Lebaran bisa menjadi waktu yang tepat untuk mulai menata kembali kondisi keuangan. Dengan memanfaatkan fitur Transfer Emas di BRImo, masyarakat tidak hanya dapat menjaga nilai dari THR, tetapi juga mulai membangun kebiasaan investasi secara bertahap, termasuk kepada orang-orang terdekat.

Langkah sederhana seperti mengubah sebagian THR menjadi emas dapat menjadi awal dari perencanaan keuangan yang lebih matang, sekaligus menghadirkan manfaat jangka panjang bagi penerimanya.

Informasi lebih lengkap mengenai Transfer Emas di BRImo dapat diakses melalui laman bbri.id/transferemas.