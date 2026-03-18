Lebaran Lebih Tenang! Ini Layanan BRI yang Tetap Bisa Diakses saat Libur

Layanan BRI yang bisa diakses selama libur lebaran 2026.

Menjelang libur lebaran 2026, kebutuhan transaksi keuangan masyarakat biasanya ikut meningkat. Mulai dari transfer THR, tarik tunai, pembayaran belanja kebutuhan Lebaran, hingga transaksi usaha, semuanya tetap berjalan di tengah arus mudik dan libur panjang.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memastikan layanan perbankannya tetap tersedia selama periode libur Lebaran. BRI menghadirkan beragam kanal layanan agar nasabah tetap bisa bertransaksi dengan aman, mudah, dan nyaman, tanpa khawatir akses layanan perbankan menjadi terbatas saat hari libur.

Transaksi Tetap Bisa Dilakukan 24 Jam lewat BRImo dan QLola

Di era digital, kecepatan dan kemudahan transaksi menjadi kebutuhan utama, terutama saat mobilitas masyarakat meningkat selama Lebaran. Karena itu, BRI mendorong nasabah untuk memanfaatkan layanan digital seperti BRImo dan QLola yang tetap dapat diakses 24 jam.

Melalui BRImo, nasabah bisa melakukan transfer antarbank, pembayaran tagihan, top up dompet digital, pembelian pulsa, hingga cek saldo secara praktis langsung dari ponsel.

Sementara itu, bagi pelaku usaha dan nasabah korporasi, QLola menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis secara digital selama periode libur berlangsung.

Kehadiran layanan digital ini memungkinkan masyarakat tetap memenuhi kebutuhan transaksi kapan saja tanpa harus datang ke kantor cabang.

BRI Siapkan 186 Kantor Layanan Idulfitri

Selain layanan digital, BRI juga tetap membuka layanan selama libur Lebaran melalui Kantor Layanan Idulfitri di sejumlah Kantor Cabang BRI. Sebanyak 186 kantor BRI disiapkan untuk melayani kebutuhan transaksi masyarakat pada tanggal tertentu selama periode libur Idulfitri.

Layanan ini menjadi alternatif bagi nasabah yang membutuhkan transaksi tertentu dan memerlukan bantuan langsung dari petugas bank. Dengan adanya kantor layanan libur Lebaran ini, masyarakat tetap memiliki akses layanan perbankan saat kebutuhan mendesak muncul di tengah masa libur.

Didukung Ribuan ATM Setor Tarik di Seluruh Indonesia

Untuk kebutuhan tarik tunai dan setor tunai, BRI juga mengandalkan jaringan elektronik yang luas. Saat ini tersedia 19.657 ATM dan CRM BRI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Jaringan ini memudahkan nasabah melakukan transaksi tunai selama perjalanan mudik, saat berada di kampung halaman, maupun ketika kembali ke kota. Kehadiran CRM juga membantu nasabah melakukan setor tunai tanpa perlu datang ke teller.

1,17 Juta BRILink Agen Siap Layani Masyarakat

Selain ATM dan kantor cabang, masyarakat juga dapat memanfaatkan jaringan BRILink Agen yang kini telah mencapai 1,17 juta agen di seluruh Indonesia.

AgenBRILink menjadi salah satu kanal layanan yang sangat membantu, terutama di wilayah yang jauh dari kantor bank atau ATM.

Melalui agen ini, nasabah dapat melakukan tarik tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga berbagai transaksi dasar lainnya. Jaringan BRILink Agen yang tersebar luas juga menjadi solusi praktis selama masa libur Lebaran.

Cek Lokasi Layanan Terdekat lewat Sabrina

Untuk memudahkan masyarakat menemukan layanan BRI yang tetap beroperasi selama libur Idulfitri, informasi lokasi ATM, BRILink Agen, hingga kantor layanan terdekat dapat diakses melalui Sabrina.

Layanan ini membantu nasabah memperoleh informasi dengan cepat tanpa harus mencarinya secara manual.

Dengan dukungan layanan digital 24 jam, kantor layanan terbatas, jaringan ATM Setor Tarik, serta BRILink Agen yang luas, BRI memastikan kebutuhan transaksi masyarakat tetap terlayani selama libur Idulfitri.

Cara Mengakses Sabrina

Cara menghubungi Sabrina sangat mudah, termasuk bagi pemula. Cukup kirim pesan ke WhatsApp Sabrina di nomor 0812 1214 017, lalu ketik kebutuhan yang ingin dicari.

Sebagai contoh, jika ingin mencari ATM terdekat, ketik 'Lokasi ATM', kemudian share lokasi terkini. Sabrina akan menginformasikan lokasi ATM BRI yang ada di sekitarmu. Dengan begitu, kamu tak perlu khawatir lagi mencari ATM BRI terdekat dari lokasimu.

Manfaatkan BRImo untuk transaksi praktis selama libur Lebaran, cek lokasi layanan terdekat melalui Sabrina, dan kunjungi bri.co.id/layanan-libur-lebaran untuk informasi lengkap layanan BRI selama Idulfitri.