BRI KPR Exclusive Bunga mulai 2,50 Persen, Cara Cerdas Punya Rumah Lebih Cepat

BRI KPR Exclusive hadir dengan bunga mulai 2,50% dan cicilan ringan di awal.

MEMILIKI rumah pribadi masih menjadi target finansial utama banyak masyarakat Indonesia. Namun, harga properti yang terus meningkat membuat banyak orang membutuhkan solusi pembiayaan yang fleksibel dan terjangkau.

Salah satu opsi yang kini banyak dilirik adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menghadirkan program BRI KPR Exclusive, sebuah skema pembiayaan rumah dengan bunga kompetitif, cicilan ringan di awal, serta tenor fleksibel.

Baca juga : BRImo Siap Dukung Transaksi Digital Selama Long Weekend Akhir Mei 2025

Program ini dirancang untuk membantu masyarakat memiliki hunian dengan perencanaan keuangan yang lebih realistis, sekaligus didukung kerja sama dengan berbagai developer ternama.

Apa Itu Program BRI KPR Exclusive?

BRI KPR Exclusive merupakan skema pembiayaan rumah yang menawarkan suku bunga spesial dengan sistem bunga berjenjang atau promo di awal masa kredit.

Melalui skema ini, nasabah dapat menikmati cicilan yang lebih ringan pada tahun-tahun pertama. Hal ini sangat membantu dalam menyesuaikan kondisi keuangan, terutama saat baru memulai kewajiban kredit rumah.

Baca juga : 3 Langkah Cerdas Menata Keuangan Pascalebaran dengan BRImo

Secara umum, program ini memberikan fleksibilitas dalam pengaturan cicilan sehingga lebih ramah terhadap cash flow nasabah.

Promo Suku Bunga Spesial BRI KPR

BRI menawarkan suku bunga menarik, mulai dari:

2,50% fixed 1 tahun

5,45% fixed hingga 5 tahun

Minimum tenor: 10 tahun

Skema ini memberikan kepastian cicilan di awal sekaligus membantu meringankan beban pembayaran saat masa adaptasi finansial.

Keuntungan Cicilan Ringan di Awal

Berikut beberapa keunggulan utama yang ditawarkan:

1. Fleksibilitas Finansial di Awal

Cicilan lebih rendah memberikan ruang untuk kebutuhan lain seperti renovasi, pindahan, hingga pembelian furnitur.

2. Skema Berjenjang (Graduated Payment)

Cicilan meningkat secara bertahap seiring potensi kenaikan pendapatan.

3. Tenor Panjang

Dengan tenor hingga 25 tahun, cicilan dapat disesuaikan agar tetap stabil dan terjangkau.

4. Cocok untuk Investor

Cicilan awal yang ringan membantu menjaga arus kas, terutama untuk properti yang belum menghasilkan.

Didukung Developer Rekanan BRI

Program BRI KPR juga didukung kerja sama dengan berbagai developer rekanan BRI, sehingga memberikan pilihan properti yang lebih luas bagi calon pembeli rumah. Nasabah dapat membeli rumah baru dari developer yang telah bekerja sama dengan BRI, maupun properti di kawasan perumahan tertentu.

Selain itu, pengajuan kredit juga dapat dilakukan melalui ekosistem digital properti milik BRI yang memudahkan proses pencarian rumah hingga pengajuan KPR.

Beberapa developer rekanan antara lain:

Sinar Mas Land

Agung Podomoro Land

Ciputra Group

Summarecon

Lippo Land

Pakuwon Group

Alam Sutera

dan lainnya

Siapa yang Bisa Mengajukan?

Program ini terbuka untuk berbagai segmen:

Karyawan tetap

Profesional

Pengusaha/wiraswasta

Individu berpenghasilan tetap

Dengan catatan memiliki kemampuan finansial yang memadai sesuai ketentuan bank.

Jenis Properti yang Bisa Dibeli

BRI KPR dapat digunakan untuk:

Rumah baru dari developer

Rumah second/bekas

Hunian di kawasan perumahan

Properti residensial lainnya

Syarat dan Dokumen Pengajuan

Dokumen yang perlu disiapkan:

KTP NPWP Slip gaji/bukti penghasilan Rekening koran Dokumen properti

Pastikan juga memenuhi ketentuan uang muka (DP) sesuai regulasi.

Tips Agar Pengajuan KPR Disetujui

1. Riwayat Kredit Bersih

Pastikan tidak memiliki tunggakan di SLIK OJK.

2. Siapkan DP Lebih Besar

Semakin besar DP, semakin tinggi peluang disetujui.

3. Jaga Rasio Cicilan

Idealnya maksimal 30-40% dari penghasilan.

4. Dokumen Lengkap & Valid

Mempercepat proses analisis bank.

5. Pilih Properti Sesuai Kemampuan

Agar cicilan tetap aman dalam jangka panjang.

BRI KPR Exclusive menjadi solusi pembiayaan rumah yang menawarkan keseimbangan antara bunga kompetitif, cicilan ringan di awal, dan fleksibilitas tenor.

Dengan dukungan developer terpercaya serta kemudahan akses digital, program ini membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki rumah impian dengan perencanaan finansial yang lebih matang.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website resmi BRI atau akses melalui aplikasi BRImo.