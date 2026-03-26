Volatilitas Jadi Sumber Peluang

Gejolak pasar kerap memicu kepanikan, terutama ketika grafik keuangan bergerak tajam ke bawah. Namun bagi pelaku pasar, kondisi ini tidak selalu identik dengan kerugian.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, menyarankan investor untuk menerapkan strategi average up secara selektif, disertai pengelolaan keuangan yang disiplin guna mengantisipasi volatilitas pasar.

Dari sisi global, Amerika Serikat dilaporkan mengajukan proposal perdamaian yang mencakup 15 poin, di antaranya pembukaan kembali Selat Hormuz serta pembongkaran fasilitas nuklir Iran. Mantan Presiden Donald Trump menyatakan bahwa proses negosiasi sedang berlangsung. Namun, Iran membantah adanya pembicaraan tersebut dan menegaskan tidak akan menghentikan konflik sebelum tuntutannya dipenuhi.

Iran sendiri mengajukan sejumlah syarat, termasuk penghentian total perang, pengakuan atas kendali di Selat Hormuz, pencabutan sanksi ekonomi, pemberian kompensasi, serta kebebasan dalam menjalankan program militernya.

Menurutnya, volatilitas merupakan ukuran perubahan harga aset dalam periode tertentu yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi global hingga dinamika permintaan dan penawaran. Tanpa fluktuasi, pasar justru cenderung stagnan dan minim peluang.

Dalam praktiknya, fenomena ini terlihat jelas di berbagai instrumen, termasuk perdagangan valuta asing. Pergerakan nilai tukar yang dinamis menciptakan celah keuntungan dari selisih harga dalam waktu singkat. Sebaliknya, ketika nilai tukar stabil, ruang untuk meraih keuntungan menjadi lebih sempit.

"Volatilitas membuat harga bergerak lebih aktif sepanjang hari, sehingga membuka lebih banyak kesempatan untuk masuk dan keluar pasar," jelasnya.

Memahami Fluktuasi Harga di Pasar

Untuk memahami volatilitas, penting melihat bagaimana pasar tertentu bergerak secara aktif. Ketika orang mulai trading forex, mereka akan menyadari bahwa nilai tukar mata uang terus berubah mengikuti dinamika ekonomi global. Pergerakan ini menciptakan peluang dari selisih harga yang terjadi dalam waktu singkat.

Hal yang sama juga berlaku pada perdagangan berjangka dan komoditas. Perubahan kecil dalam harga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi trading jangka pendek. Sebaliknya, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS tetap stabil dalam waktu lama, peluang trading menjadi terbatas karena tidak ada pergerakan signifikan yang bisa dimanfaatkan.

Inilah yang menjadikan fluktuasi harga sebagai salah satu faktor utama dalam aktivitas trading harian.

Pasar yang volatil membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan investasi jangka panjang. Dalam kondisi stabil, investor dapat menahan aset dalam waktu lama tanpa banyak intervensi. Namun, saat volatilitas meningkat, perubahan harga bisa terjadi dalam hitungan jam bahkan menit.

Banyak trader menggunakan strategi jangka pendek seperti day trading untuk memanfaatkan pergerakan cepat ini. Analisis teknis menjadi alat yang sering digunakan untuk membaca pola grafik dan mengidentifikasi potensi arah harga. Data historis membantu memberikan gambaran tentang kemungkinan tren yang akan terjadi.

Selain itu, disiplin dan kontrol emosi sangat penting dalam trading. Keputusan yang diambil secara impulsif saat pasar turun tajam dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Evaluasi berbasis data jauh lebih efektif dibandingkan reaksi emosional. (Z-10)