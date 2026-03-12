Mengenal Perdagangan Berjangka (Futures Trading): Pengertian dan Hukumnya dalam Islam

Ilustrasi.(Freepik)

PERDAGANGAN berjangka atau futures trading menjadi salah satu instrumen finansial yang paling diminati di Indonesia karena kemampuannya memberikan keuntungan dalam dua arah pasar (naik maupun turun). Namun, bagi investor Muslim, pertanyaan mengenai aspek syariah menjadi pertimbangan utama sebelum terjun ke pasar ini.

Perdagangan berjangka atau futures trading sering kali menjadi topik hangat di kalangan investor Indonesia. Di satu sisi, instrumen ini menawarkan potensi keuntungan besar melalui fasilitas leverage. Di sisi lain, mekanismenya yang kompleks sering menimbulkan pertanyaan: Apakah ini sesuai dengan syariat Islam?

Apa itu Perdagangan Berjangka (Futures Trading)?

Perdagangan berjangka adalah sistem perdagangan yang melibatkan kontrak standar untuk membeli atau menjual suatu komoditas atau aset finansial pada harga tertentu dengan waktu penyerahan yang ditetapkan di masa depan. Di Indonesia, aktivitas ini diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Mekanisme Kerja Futures

Dalam futures, investor menggunakan sistem margin, yaitu mereka hanya perlu menyetorkan sebagian kecil modal untuk mengontrol kontrak bernilai besar (leverage). Hal inilah yang membuat potensi profit (dan risiko) menjadi sangat tinggi.

Secara sederhana, futures trading adalah kontrak antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset (seperti emas, minyak, atau komoditas lain) pada harga yang telah disepakati hari ini, tetapi penyerahannya dilakukan di masa depan.

Berbeda dengan pasar spot (beli hari ini, terima barang hari ini), dalam futures, Anda sebenarnya memperdagangkan kontrak atau janji, bukan barang fisiknya secara langsung saat transaksi dimulai.

Analisis Hukum Islam: Antara Halal dan Haram

Dalam perspektif Fikih Muamalah, penentuan halal atau haramnya futures trading didasarkan pada pemenuhan rukun dan syarat jual beli.

Poin yang Menjadikannya Haram

Gharar (Ketidakpastian): Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang belum ada di tangan ( bai' ma'dum ). Dalam futures konvensional, sering kali barang belum dimiliki penjual.

Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang belum ada di tangan ( ). Dalam futures konvensional, sering kali barang belum dimiliki penjual. Maysir (Spekulasi): Jika niat utama hanya menebak harga untuk mendapatkan selisih ( capital gain ) tanpa ada kebutuhan terhadap barang, aktivitas ini mendekati perjudian.

Jika niat utama hanya menebak harga untuk mendapatkan selisih ( ) tanpa ada kebutuhan terhadap barang, aktivitas ini mendekati perjudian. Riba: Penggunaan leverage yang disertai bunga pinjaman atau biaya swap (biaya inap) dilarang secara mutlak.

Kondisi yang Menjadikannya Halal (Perspektif DSN-MUI)

DSN-MUI melalui Fatwa Nomor 82 Tahun 2011 memungkinkan perdagangan berjangka komoditi melalui mekanisme Pasar Komoditi Syariah. Syaratnya adalah:

Adanya Underlying Asset: Harus ada barang fisik yang nyata (emas, CPO, dll). Mekanisme Serah Terima: Kontrak harus memungkinkan penyerahan fisik barang (settlement). Akad yang Jelas: Menggunakan akad seperti Murabahah, Salam, atau Istisna. Tanpa Biaya Riba: Akun harus bersifat Swap-Free.

Rangkuman Pandangan

Status hukum perdagangan berjangka dalam Islam sangat bergantung pada mekanisme dan objek yang ditransaksikan. Berikut rangkuman pandangan otoritas keagamaan di Indonesia:

1. Pandangan Umum (Mayoritas Ulama)

Banyak ulama klasik dan kontemporer cenderung mengharamkan futures trading konvensional karena mengandung tiga elemen terlarang:

Gharar (Ketidakpastian): Objek yang dijual sering kali belum dimiliki oleh penjual saat transaksi terjadi.

Maysir (Spekulasi/Judi): Transaksi sering dilakukan hanya untuk mencari selisih harga tanpa niat memiliki barang secara fisik.

Riba (Bunga): Penggunaan fasilitas margin atau leverage sering kali melibatkan biaya inap (swap) atau bunga pinjaman.

2. Pandangan DSN-MUI (Indonesia)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan kelonggaran melalui Fatwa No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa ini, perdagangan berjangka bisa menjadi HALAL jika:

Tujuannya Jelas: Digunakan untuk hedging (lindung nilai) bagi pengusaha atau petani, bukan spekulasi murni.

Ada Serah Terima Fisik: Kontrak harus memungkinkan adanya penyerahan barang secara nyata jika diminta.

Tanpa Riba: Tidak menggunakan bunga pada dana margin dan bebas dari biaya swap.

3. Pandangan Muhammadiyah dan NU

Muhammadiyah: Dalam fatwa terbaru (2026), Majelis Tarjih menegaskan bahwa futures trading (terutama pada aset kripto) adalah haram karena dianggap sebagai jual-beli utang dengan utang dan mengandung spekulasi tinggi.

NU (Nahdlatul Ulama): Cenderung berhati-hati dan menekankan bahwa jika transaksi tidak melibatkan perpindahan aset secara nyata dan hanya berbasis tebak-tebakan harga, maka hukumnya dilarang.

Kesimpulan Secara umum, futures trading konvensional dianggap haram oleh mayoritas lembaga keislaman karena unsur spekulasi dan riba. Namun, investasi pada bursa berjangka syariah yang mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI dan diawasi BAPPEBTI diperbolehkan sebagai sarana lindung nilai atau perdagangan komoditas yang sah.

Pertanyaan yang Sering Muncul

1. Apakah trading emas futures halal?

Trading emas futures halal jika dilakukan di bursa yang memenuhi syarat syariah (seperti akun syariah di ICDX/BBJ) di mana emas fisiknya tersedia dan tidak ada unsur bunga.

2. Apa perbedaan futures dengan spot trading?

Spot trading adalah transaksi tunai ketika barang diserahkan saat itu juga, sedangkan futures adalah kontrak untuk penyerahan di masa depan.

3. Apakah leverage itu riba?

Leverage bisa menjadi riba jika dalam proses pinjaman dana tersebut dikenakan bunga. Namun, dalam sistem syariah, leverage diatur melalui akad Qardh tanpa bunga atau skema bagi hasil.

4. Bagaimana hukum trading kripto futures?

Berdasarkan Ijtima Ulama MUI dan Fatwa Muhammadiyah 2026, trading kripto futures umumnya diharamkan karena dianggap mengandung gharar dan maysir yang sangat tinggi.

Cara Memilih Trading Berjangka yang Aman

Pastikan broker memiliki izin Bappebti dan memiliki akun syariah (Islamic Account).

Pilih produk Komoditi Syariah yang terdaftar di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau ICDX.

Hindari instrumen yang tidak memiliki underlying asset (aset dasar) yang jelas.

Pastikan tidak ada biaya bunga atau *swap* pada posisi menginap. (I-2)

