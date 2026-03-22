Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini 22 Maret 2026: Rincian Lengkap dan Harga Buyback

Pramuniaga menunjukkan emas batangan di sebuah gerai penjualan emas di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (14/1/2026)(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU)

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau harga emas Antam logam mulia terpantau stabil pada perdagangan hari ini, Minggu (22/3/2026). Berdasarkan data resmi dari laman Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.893.000.

Kondisi stagnan ini terjadi setelah harga emas mengalami tekanan cukup besar dalam sepekan terakhir. Meski sempat fluktuatif akibat tensi geopolitik global, harga emas saat ini cenderung mendatar di tengah momen libur Lebaran Idul Fitri 1447 H.

Daftar Harga Emas Antam Logam Mulia 22 Maret 2026

Ukuran Emas Harga Dasar (Mata Uang Rupiah) 0,5 Gram 1.496.500 1 Gram 2.893.000 2 Gram 5.726.000 5 Gram 14.240.000 10 Gram 28.425.000 50 Gram 141.795.000 100 Gram 283.512.000 1.000 Gram (1 Kg) 2.833.600.000

Harga Buyback Emas Antam

Harga jual kembali atau buyback emas Antam hari ini juga tidak mengalami perubahan, yakni tetap di angka Rp2.610.000 per gram. Harga buyback merupakan patokan harga jika Anda ingin menjual emas kembali ke Butik Emas Logam Mulia.