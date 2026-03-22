Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini 22 Maret 2026: Rincian Lengkap dan Harga Buyback

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau harga emas Antam logam mulia terpantau stabil pada perdagangan hari ini, Minggu (22/3/2026). Berdasarkan data resmi dari laman Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.893.000.
Kondisi stagnan ini terjadi setelah harga emas mengalami tekanan cukup besar dalam sepekan terakhir. Meski sempat fluktuatif akibat tensi geopolitik global, harga emas saat ini cenderung mendatar di tengah momen libur Lebaran Idul Fitri 1447 H.
|Ukuran Emas
|Harga Dasar (Mata Uang Rupiah)
|0,5 Gram
|1.496.500
|1 Gram
|2.893.000
|2 Gram
|5.726.000
|5 Gram
|14.240.000
|10 Gram
|28.425.000
|50 Gram
|141.795.000
|100 Gram
|283.512.000
|1.000 Gram (1 Kg)
|2.833.600.000
Harga jual kembali atau buyback emas Antam hari ini juga tidak mengalami perubahan, yakni tetap di angka Rp2.610.000 per gram. Harga buyback merupakan patokan harga jika Anda ingin menjual emas kembali ke Butik Emas Logam Mulia.
Sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP. Setiap pembelian disertai dengan bukti potong PPh 22.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatatkan penurunan pada perdagangan Rabu, 18 Maret 2026.
Harga emas Antam hari ini, Selasa (17/3/2026), turun Rp4.000 menjadi Rp2.988.000 per gram. Simak rincian harga beli dan buyback terbaru di sini.
Harga emas Antam hari ini, Senin 16 Maret 2026, turun Rp5.000 menjadi Rp2.992.000 per gram. Cek rincian harga buyback dan pecahan lainnya di sini.
Harga emas Antam hari ini Sabtu 14 Maret 2026 turun Rp24.000 menjadi Rp2.997.000 per gram. Simak rincian harga buyback dan pecahan lainnya di sini.
Harga emas Antam hari ini (12/3/2026) turun tajam Rp45.000 per gram menjadi Rp3.042.000. Simak rincian harga buyback dan analisis pasar di sini.
