Solusi Pendanaan Cepat, GrabModal Dukung Mitra UMKM di Momen Ramadan

SOLUSI pendanaan cepat melalui GrabModal by OVO Finansial telah hadir sebagai dukungan nyata bagi mitra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Termasuk bagi pengemudi dalam menghadapi dinamika kebutuhan selama Ramadan. Di tengah meningkatnya pengeluaran dan perubahan ritme usaha, layanan ini memberikan akses pembiayaan dengan proses yang mudah dan cicilan ringan, sehingga membantu para mitra menjaga stabilitas keuangan sekaligus memanfaatkan peluang peningkatan pendapatan menjelang Lebaran.

GrabModal by OVO Finansial merupakan layanan pendanaan yang telah berizin serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Layanan ini dirancang untuk memberikan akses pendanaan bagi Mitra UMKM termasuk Mitra Pengemudi di ekosistem Grab dengan proses yang cepat dan cicilan yang ringan, sehingga dapat meringankan pikiran agar lebih tenang dalam mengelola kebutuhan finansial.

Dengan sistem pengajuan yang sederhana serta skema pembayaran yang menyesuaikan pola pendapatan, layanan GrabModal membantu para mitra pengemudi dan mitra UMKM mendapatkan akses finansial secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan mereka, terutama di periode dengan kebutuhan tinggi seperti Ramadan dan Lebaran.

Sejumlah mitra berbagi cerita tentang bagaimana akses pendanaan dengan proses cepat dan cicilan ringan yang bikin pikiran jadi tenang membantu mereka menghadapi berbagai kebutuhan mendesak, sekaligus menjaga kondisi finansial tetap terkendali selama Ramadan dan menjelang Lebaran.

Anto Putra Gunadi, 55, tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku telah menjadi mitra pengemudi GrabCar sejak 2024 lalu. Dalam kesehariannya, kendaraan yang ia gunakan untuk bekerja juga menjadi aset penting bagi keluarganya.

Melalui GrabModal, Anto memanfaatkan pendanaan untuk membantu berbagai kebutuhan keluarga, mulai dari perawatan kendaraan yang digunakan untuk narik, menambah modal usaha istri, hingga memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Anto kali pertama melakukan pinjaman modal pada tahun lalu. Sampai sekarang total pinjaman yang sudah diambil oleh Anto sebesar Rp40 juta.

“Setiap saya meminjam di GrabModal, tagihan bisa terbayar dengan lancar karena sistem pembayarannya harian dan langsung dipotong dari pendapatan narik di hari itu. Ini yang bikin saya nyaman dan semangat buat cari orderan,” tutur Anto.

GrabModal by OVO Finansial juga menyediakan fasilitas Jeda Bayar yang dapat diajukan oleh mitra UMKM termasuk Mitra Pengemudi ketika menghadapi kondisi tertentu sehingga membutuhkan kelonggaran waktu pembayaran. Kondisi yang dimaksud misalnya ketika mudik atau pergi ke luar kota, sakit, kepentingan keluarga, dan keadaan berduka. Selain itu, fitur Jeda Bayar juga berlaku secara otomatis memberikan jeda pembayaran sementara selama momen Hari Raya Idul Fitri, agar mitra pengemudi atau mitra UMKM dapat menikmati momen libur Lebaran dengan lebih tenang.

Anto juga memanfaatkan fasilitas Jeda Bayar di GrabModal untuk memberikan kelonggaran saat terjadi kondisi tak terduga yang membuatnya tidak bisa on-bid atau melayani penumpang.

“Saya pernah mengajukan Jeda Bayar ketika orang tua meninggal. Saya harus menghadiri persemayaman dan pemakaman di luar kota, otomatis tidak bisa narik. Saya mengajukan Jeda Bayar supaya tenang dan ada kelonggaran waktu untuk cicilannya,” ungkapnya.

Cerita senada datang dari Mirna, 38, Mitra UMKM/GrabMerchant pemilik usaha kue Dapoer Deril di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ia telah merintis usaha kulinernya sejak 2015 dengan memanfaatkan platform Grab untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.

Untuk mendukung operasional usahanya, Mirna memanfaatkan layanan GrabModal untuk membeli bahan baku produksi.

“Pertama kali saya mengajukan pinjaman sebesar Rp2 juta untuk membeli bahan baku supaya stok aman dan bisa membuat lebih banyak kue untuk dijual,” ujar Mirna.

Seiring berjalannya waktu, Mirna telah beberapa kali memanfaatkan fasilitas pendanaan ini untuk kebutuhan usahanya. Secara keseluruhan, Mirna telah mengambil fasilitas pendanaan hingga lima kali dengan total pendanaan sekitar Rp11 juta untuk membantu menjaga ketersediaan bahan baku usahanya.

Pada pertengahan 2025, Mirna sempat harus menghentikan sementara aktivitas usahanya karena mengikuti suami yang pindah kota. Pada periode tersebut, ia tidak dapat menjalankan usaha seperti biasanya sehingga pemasukan juga sempat terhenti. Dalam kondisi tersebut, Mirna kemudian memanfaatkan fasilitas Jeda Bayar yang diajukan secara mandiri agar mendapatkan kelonggaran waktu pembayaran hingga usahanya kembali berjalan.

Setelah itu, Mirna kembali mengajukan fasilitas Jeda Bayar lantaran dia memerlukan waktu lebih lama untuk menyiapkan tempat usaha di kota baru.

“Karena pindah kota, jadi otomatis jualannya juga libur. Tidak memungkinkan untuk membayar tiap hari,” ucapnya.

Untuk tahun ini, fasilitas Jeda Bayar Lebaran untuk Mitra Pengemudi hadir mulai periode 17-25 Maret 2026 dan untuk Mitra UMKM berlaku mulai periode 18-24 Maret 2026.

Para Mitra mendapat kelonggaran waktu pembayaran sementara agar bisa sepenuhnya menikmati momen bersama keluarga tanpa khawatir akan kewajiban finansial, sambil merencanakan kembali langkah usahanya setelah libur Lebaran.

“Dengan proses cepat, cicilan ringan yang bikin pikiran jadi tenang, kami berharap layanan GrabModal dapat membantu para Mitra tetap produktif sekaligus menjaga kestabilan kondisi finansial mereka,” ujar Direktur Utama OVO Finansial Riady Nata.