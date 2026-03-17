Pertamina Patra Niaga Optimalkan Smartship untuk Pantau Distribusi Energi

Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
PT Pertamina Patra Niaga memperkuat keandalan distribusi energi nasional melalui optimalisasi sistem monitoring armada kapal berbasis teknologi Smartship. Sebanyak 70 kapal telah terintegrasi dalam sistem tersebut, sehingga memungkinkan pemantauan operasional kapal secara real-time dari pusat monitoring di darat.
Direktur Armada Logistik Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto mengatakan digitalisasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjaga kelancaran distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia.
“Melalui sistem monitoring terintegrasi, kami dapat memantau pergerakan kapal, kondisi operasional, hingga faktor eksternal seperti cuaca secara real-time,” ujar Arif.
Sistem Smartship merupakan teknologi berbasis Internet of Things (IoT) yang dipasang pada kapal untuk mengirimkan data operasional secara berkelanjutan ke pusat kontrol. Melalui teknologi tersebut, perusahaan dapat memantau berbagai parameter, mulai dari posisi kapal, rute pelayaran, kondisi cuaca, hingga indikator operasional seperti kecepatan kapal yang memengaruhi efisiensi.
Dari total kapal yang terintegrasi, sebanyak 22 kapal telah dilengkapi sistem monitoring lanjutan yang mampu memantau data secara lebih komprehensif, termasuk navigasi, performa mesin, serta aktivitas kargo dan bunker.
Ke depan, jumlah kapal dengan teknologi canggih tersebut akan terus ditingkatkan. Selain meningkatkan visibilitas operasional, data dari sistem monitoring juga dimanfaatkan untuk mendukung preventive maintenance, sehingga potensi gangguan dapat dideteksi lebih dini.
Di sisi lain, armada kapal tersebut juga menggunakan platform ShipManager dari DNV, yang mendukung pengelolaan operasional melalui berbagai modul seperti perawatan teknis, keselamatan (HSSE), pengadaan, hingga manajemen kru.
Integrasi teknologi digital, sensor kapal, dan sistem berbasis cloud memungkinkan seluruh aktivitas armada dipantau melalui dashboard secara menyeluruh.
Dalam mendukung distribusi energi selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026, kapal-kapal tersebut menjadi bagian dari 345 armada yang disiagakan untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan aman dan tepat waktu di seluruh Indonesia. (E-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved