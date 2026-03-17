Perkuat Peran Koperasi Desa, 700 KDKMP Dibidik Jadi Mitra pada 2026

Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Koperasi Kana terus memperluas kerja sama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Timur dan Sumatera. Hingga kini, sebanyak 325 KDKMP telah tercatat menjadi mitra.
Sebagai bagian dari kerja sama itu, Koperasi Kana menyalurkan dukungan operasional sebesar Rp2 juta per bulan kepada setiap koperasi desa yang bermitra.
Selain itu, koperasi juga memperoleh akses pengadaan sembako melalui skema konsinyasi tanpa uang muka (DP) dengan nilai transaksi hingga Rp200 juta per bulan untuk setiap KDKMP.
Ketua Koperasi Kana Jonathan Danang Wardhana mengatakan skema kerja sama itu disusun untuk memperkuat kapasitas usaha koperasi desa, terutama dalam menjalankan kegiatan operasional dan menjaga pasokan barang.
“Kerja sama ini kami bangun supaya koperasi desa punya pijakan usaha lebih kuat. Bukan hanya terhubung sebagai mitra, tetapi juga mendapat dukungan operasional dan akses pengadaan barang yang memang dibutuhkan untuk bergerak di lapangan,” ujar Jonathan, Selasa (17/3/2026).
Menurut dia, koperasi desa membutuhkan pola kemitraan yang tidak memberatkan pada tahap awal, tetapi tetap memberikan ruang bagi pengembangan usaha.
Karena itu, lanjut dia, sistem konsinyasi tanpa DP dinilai dapat menjadi salah satu skema yang relevan untuk mendukung pergerakan usaha koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Jonathan menambahkan capaian 325 KDKMP tersebut menjadi pijakan awal untuk memperluas jangkauan kemitraan. Koperasi Kana menargetkan jumlah mitra meningkat menjadi 700 KDKMP pada 2026.
“Target ini kami pasang karena kami melihat kebutuhan di lapangan memang besar. Semakin banyak koperasi desa yang terhubung dalam kerja sama seperti ini, semakin besar pula peluang bagi koperasi tumbuh sehat dan memberi dampak ekonomi nyata di lingkungannya,” katanya.
Dia berharap perluasan kemitraan itu dapat memperkuat peran koperasi desa, tidak hanya secara kelembagaan, tetapi juga dalam aktivitas usaha yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. (H-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved