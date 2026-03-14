Mudik Gratis Jadi Lahan Pungli, Wamenhub: Kami Tindak Tegas

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menegaskan pemerintah akan menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) dalam program mudik gratis kapal laut di Pelabuhan Nusantara Kendari, Sulawesi Tenggara. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan transportasi mudik berjalan sesuai aturan dan benar-benar tanpa biaya bagi masyarakat.
“Nanti kita telusuri,” kata Suntana saat dikonfirmasi, Sabtu.
Dugaan pungli tersebut dilaporkan terjadi pada program mudik gratis kapal laut dengan rute Kendari–Muna–Baubau. Pemerintah menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut.
Suntana menekankan bahwa seluruh layanan mudik gratis yang disediakan pemerintah merupakan bentuk pelayanan publik yang dibiayai negara, sehingga masyarakat tidak seharusnya dikenakan biaya apa pun.
Ia menjelaskan program mudik gratis disediakan melalui berbagai moda transportasi, mulai dari udara, laut, hingga kereta api, guna membantu masyarakat melakukan perjalanan Lebaran dengan aman dan nyaman.
“Pemerintah menyediakan mudik gratis di beberapa sektor, seperti udara, laut, dan kereta api. Jika ada penyimpangan, akan kami tindak dan segera diluruskan,” tegasnya.
Selain melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar, pemerintah juga akan memastikan seluruh potensi pelanggaran segera diperbaiki agar program mudik gratis tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat selama periode mudik Lebaran 1447 Hijriah.
“Kalau ada pelayanan publik yang tidak berjalan benar, sudah pasti akan kami tindak tegas,” ujar Suntana.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa program mudik gratis pemerintah telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, termasuk sejumlah daerah di Sulawesi.
“Anggota Komisi V DPR juga sudah menyampaikan bahwa program mudik gratis ini sudah menjangkau wilayah Sulawesi,” kata Wamenhub.
Suntana kembali menegaskan bahwa seluruh program mudik gratis pemerintah tidak dipungut biaya, sehingga setiap oknum yang melakukan pungli akan ditindak tegas demi menjaga pelayanan yang aman, nyaman, dan transparan bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari program tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyiapkan sekitar 6.000 tiket kapal gratis bagi masyarakat yang ingin mudik dengan rute Kendari-Raha-Baubau di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kuota tiket gratis itu mencakup rute perjalanan Kendari-Raha, Raha-Kendari, Kendari-Baubau, dan Baubau-Kendari.
Sebelumnya, sejumlah laporan di Kota Kendari menyebutkan adanya dugaan pungli terhadap calon penumpang program mudik gratis Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Nusantara, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari. Beberapa calon penumpang mengaku dimintai uang sebesar Rp12.000, meskipun mereka telah terdaftar sebagai penerima tiket mudik gratis. (Ant/E-3)
