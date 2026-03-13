Astra Siagakan Ribuan Teknisi dan Posko Terpadu Selama Mudik Lebaran 2026

Ilustrasi(Dok Istimewa)

GRUP Astra meluncurkan program "Astra Siaga Lebaran 2026" untuk mengawal kelancaran dan keamanan perjalanan mudik masyarakat tahun ini. Dalam program yang telah berjalan selama 15 tahun tersebut, Astra menyiagakan ribuan teknisi serta berbagai fasilitas layanan terpadu yang tersebar di sepanjang jalur strategis mudik nasional.

Acara Kick Off Astra Siaga Lebaran 2026 digelar di Jakarta, Jumat (13/3/2026), dihadiri oleh Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro beserta jajaran direksi Grup Astra. Program ini dirancang untuk memberikan ketenangan bagi pemudik, baik pengguna kendaraan roda empat maupun roda dua.

Direktur Astra, Thomas Junaidi Alim Wijaya menyatakan bahwa layanan ini merupakan bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan selamat.

“Melalui berbagai layanan yang disiagakan di jalur-jalur utama, kami berharap pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman, nyaman, dan tenang,” ujar Thomas melalui keterangannya, Jumat (13/3/2026).

Untuk mendukung mobilitas pemudik, Astra mengerahkan 600 teknisi mobil dan 1.092 teknisi sepeda motor Honda. Layanan kendaraan roda empat akan berlangsung pada 17–24 Maret 2026, mencakup 132 Bengkel Siaga, 14 Pos Siaga, serta puluhan armada bantuan darurat 24 jam dari Garda Siaga dan AstraWorld. Selain itu, tiga stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU) juga disiagakan bagi pengguna mobil listrik.

Sementara itu, layanan kendaraan roda dua tersedia pada 19–28 Maret 2026 melalui 12 titik Posko Mudik Honda, 163 titik AHASS Siaga, dan 240 armada Honda CARE yang siap memberikan bantuan di jalan.

Fasilitas Pos Siaga dan Sinergi Infrastruktur

Thomas menjelaskan pos Siaga Astra hadir di sejumlah titik krusial mulai dari Palembang, Lampung, Merak, Cikampek, Cipali, Salatiga, hingga Bali. Fasilitas yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari servis ringan kendaraan, pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan RS Hermina, WiFi gratis, hingga ruang istirahat yang nyaman.

Dari sisi infrastruktur, ASTRA Infra memprediksi sebanyak 6,8 juta kendaraan akan melintasi ruas tol kelolaan mereka, meningkat 2,1 persen dibanding tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, ASTRA Infra menyiagakan lebih dari 800 petugas dan 500 unit CCTV terintegrasi untuk memantau arus lalu lintas selama 24 jam.

Tahun ini, Astra juga menghadirkan nilai tambah melalui perlindungan asuransi kesehatan rawat jalan Garda Healthtech dari Asuransi Astra secara gratis bagi pengunjung Pos Siaga. Selain itu, pemudik diajak singgah ke Desa Sejahtera Astra (DSA) yang lokasinya searah dengan jalur mudik guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi kluster pertanian dan wisata. (H-2)