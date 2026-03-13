Lakukan Groundbreaking Proyek Hunian MBR dengan Riscon Group, REAL Percepat Ekspansi Bisnis Properti

Headline
PT Repower Asia Indonesia Tbk (“REAL”) memperkuat langkah ekspansi bisnisnya di sektor properti dengan menjalin kerja sama strategis bersama PT Ardias Bayu Pratama (“Riscon Group”) dalam pengembangan proyek perumahan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kolaborasi ini ditandai dengan kegiatan groundbreaking pada proyek hunian yang berlokasi di kawasan Perumahan Grand Riscon Darmaga, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan lahan milik Riscon Group. Groundbreaking tersebut dihadiri oleh jajaran manajemen PT Repower Asia Indonesia Tbk dan PT Ardias Bayu Pratama sebagai simbol dimulainya pembangunan proyek.
“Sinergi ini merupakan langkah strategis bagi Perseroan untuk memperluas portofolio pengembangan properti, khususnya dalam mendorong ekspansi bisnis di sektor hunian bagi segmen MBR yang memiliki permintaan sangat besar di Indonesia,” ujar Aulia Firdaus, Direktur Utama REAL, dalam kata sambutannya.
Aulia menambahkan bahwa melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO), proyek ini dirancang untuk mengoptimalkan keunggulan masing-masing pihak sekaligus menangkap peluang dari tingginya permintaan hunian terjangkau di Indonesia. Menurutnya, program pembangunan rumah bersubsidi juga membuka peluang pertumbuhan yang signifikan bagi pengembang properti, mengingat tingginya kebutuhan hunian di Indonesia yang belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan potensi pasar tersebut, pengembangan hunian MBR dinilai memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan berpotensi memberikan kontribusi positif bagi bisnis Perseroan.
Dalam pelaksanaan kerja sama ini, REAL bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur serta unit hunian, sementara Riscon Group menyediakan lahan pengembangan serta menangani kegiatan pemasaran dan penjualan unit. Struktur kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek sekaligus mengoptimalkan potensi monetisasi dari pengembangan kawasan tersebut.
Selain bertujuan untuk memperluas portofolio pengembangan properti Perseroan, langkah strategis ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen REAL dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Melalui kerja sama ini, Perseroan berupaya mengambil peran aktif dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pipeline pengembangan proyek Perseroan ke depan.
“Kami optimistis kolaborasi ini tidak hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan kinerja Perseroan ke depan,” jelas Aulia.
Pada kesempatan yang sama, CEO Riscon Group yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra) periode 2023–2027, Ari Tri Priyono, menyampaikan optimisme terhadap kerja sama ini, “Dengan pengalaman kami dalam pengembangan hunian MBR serta dukungan dari Repower sebagai mitra strategis, kami yakin proyek hunian di Grand Riscon Darmaga ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan hunian terjangkau.”
Melalui kolaborasi ini, REAL dan Riscon Group berharap dapat terus berpartisipasi aktif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan nasional, khususnya di wilayah Jabodetabek yang terus berkembang, sekaligus memperkuat posisi Perseroan dalam sektor pengembangan hunian terjangkau di Indonesia. (H-2)
