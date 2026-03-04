Diduga Abaikan Hak Konsumen soal Bagasi, Maskapai Internasional Dilayangkan Somasi

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PENGAMAT Transportasi sekaligus advokat dari Kantor Hukum ASTINA, Azas Tigor Nainggolan, melayangkan surat somasi pertama kepada manajemen Singapore Airlines (SQ) pada Selasa, 3 Maret 2026. Langkah hukum ini ditempuh sebagai tindak lanjut atas keluhan penumpang asal Indonesia, Maria R (MR), terkait penanganan bagasi dan kualitas pelayanan maskapai.
Persoalan ini bermula dari penerbangan rute Melbourne–Singapura–Jakarta pada 2 Maret 2026 dengan nomor penerbangan SQ 218 dan SQ 950. Meski bagasi klien telah berstatus checked-through, koper tersebut dilaporkan tidak ditemukan saat penumpang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Akibat insiden ini, MR disebut tidak dapat menghadiri acara keluarga yang telah direncanakan.
Pihak ASTINA menyatakan bahwa klien beserta orangtuanya tidak mendapatkan bantuan informasi yang memadai mengenai keberadaan bagasi (live tracing) setibanya di bandara tujuan. Selain masalah teknis bagasi, pihak kuasa hukum juga menyoroti interaksi antara penumpang dengan oknum petugas maskapai di Jakarta berinisial "A".
“Maskapai penerbangan internasional tidak boleh semena-mena terhadap penumpang Indonesia. Bagasi hilang tanpa kejelasan adalah bentuk kelalaian serius dan pelanggaran hukum. Lebih parah lagi ketika konsumen yang dirugikan justru ditantang untuk menggugat,” kata Azas Tigor dalam pernyataannya, Rabu (4/3).
Ia mengungkapkan bahwa kejadian serupa sebelumnya pernah dialami oleh keluarga klien pada Januari 2026 dalam penerbangan Business Class rute Paris–Singapura. Saat itu, koper milik keluarga klien dilaporkan pecah, namun klaim perbaikan dari petugas di Bandara Changi disebut belum terealisasi hingga kini.
Dalam perspektif hukum, Tigor menilai tindakan tersebut bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Berdasarkan aturan tersebut, maskapai memegang tanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap bagasi penumpang selama berada dalam pengawasan mereka.
Surat somasi telah disampaikan secara langsung ke kantor perwakilan Singapore Airlines di kawasan Lingkar Mega Kuningan, Jakarta, pada pukul 14.21 WIB. Pihak maskapai diberikan waktu selama 14 hari untuk memberikan tanggapan resmi.
Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ditemukan kesepakatan, ASTINA berencana melaporkan kasus ini kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). (P-4)
Pelita Air akan membagikan dua tiket pesawat pulang-pergi Jakarta–Singapura serta 2 tiket Jakarta–Lombok kepada penumpang yang terpilih.
Maskapai asal Singapura, Scoot, akan membuka rute penerbangan langsung Kualanamu-Singapura mulai 1 Februari 2026.
Akhir penutupan pemerintahan AS selama 43 hari disambut positif oleh industri penerbangan. Maskapai berharap operasional kembali normal menjelang musim liburan Thanksgiving.
Maskapai penerbangan asal Vietnam, Vietjet, kembali menegaskan dominasinya di industri penerbangan Asia setelah dinobatkan sebagai Maskapai Penerbangan Terbaik Asia.
Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti tantangan besar yang dihadapi PT Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional.
Perubahan fungsi lahan dilakukan tanpa pemberitahuan maupun persetujuan warga yang telah lebih dulu membeli rumah berdasarkan site plan awal,
Somasi ini disusul dengan melaporkan Agnez Mo ke Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran hak cipta pada Juni 2024.
Neni mengaku mendapat intimidasi dari media sosial setelah kontennya dikomentari Dedi Mulyadi
Tim Pramono Anung-Rano Karno mengajukan somasi terbuka terhadap Menteri Koperasi (Menkop) Republik Indonesia dan Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi.
SEBANYAK 46 orang konsumen yang menjadi korban pembelian properti melaporkan developer PT MAS serta para mitranya ke Polda Metro Jaya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved