Lindungi Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah, Migrant CARE Buka Posko Darurat

Informasi dan Kontak darurat krisis Timur Tengah(Migrant Care)

MIGRANT CARE menyatakan keprihatinan yang mendalam atas eskalasi konflik bersenjata yang berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan. Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo mengatakan sebagai organisasi yang fokus pada advokasi dan perlindungan pekerja migran Indonesia, Migrant CARE menilai eskalasi konflik di Timur Tengah dapat berdampak langsung terhadap ratusan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang saat ini bekerja dan tinggal di berbagai negara di kawasan tersebut.

"Kondisi yang tidak menentu, kedekatan dengan titik-titik konflik, serta keterbatasan akses informasi dan perlindungan membuat para pekerja migran hidup dalam kecemasan dan rasa tidak aman," kata Wahyu dalam keterangannya, Senin (2/3).

Ia menyebut perang dan penggunaan senjata bukan hanya mencerminkan arogansi kekuasaan. Namun ia juga menempatkan kelompok rentan khususnya pekerja migran dalam situasi penuh ancaman dan ketidakpastian.

Migrant CARE menegaskan, negara tidak boleh abai terhadap keselamatan warganya di tengah situasi perang. Pemerintah Indonesia harus segera memastikan kondisi pekerja migran Indonesia di Timur Tengah dengan membuka kanal informasi dan pengaduan di wilayah-wilayah terdampak.

Kemudian memberikan pembaruan situasi secara berkala, serta menyiapkan langkah-langkah dan rencana kontinjensi demi keselamatan mereka.

"Sebagai organisasi yang mempunyai jaringan dan mitra di daerah, kami juga mencantumkan nomor pengaduan di wilayah Indramayu, Kebumen, Wonosobo, Jember, Banyuwang, Lembata, Flores Timur, dan Lombok," kata Wahyu.

Sebagai bentuk respons cepat atas situasi darurat ini, Migrant CARE membuka Posko Informasi & Pengaduan Darurat Krisis Timur Tengah.

Posko darurat ini untuk memberikan layanan antara lain konsultasi dan pendampingan, pengaduan penelantaran dan kasus darurat, hingga bantuan hukum.

Berikut Layanan Darurat Migrant CARE (24 Jam):

Hotline: (021) 27808211

Kanal Pengaduan Timur Tengah (WA): +62 851-2157-6971

Email: [email protected]

Website: www.migrantcare.net

Kontak Bantuan Hukum: Arina: +62 812-1761-9042 dan Yusuf: +62 838 7552 0497

