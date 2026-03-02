Lindungi Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah, Migrant CARE Buka Posko Darurat

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
MIGRANT CARE menyatakan keprihatinan yang mendalam atas eskalasi konflik bersenjata yang berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan. Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo mengatakan sebagai organisasi yang fokus pada advokasi dan perlindungan pekerja migran Indonesia, Migrant CARE menilai eskalasi konflik di Timur Tengah dapat berdampak langsung terhadap ratusan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang saat ini bekerja dan tinggal di berbagai negara di kawasan tersebut.
"Kondisi yang tidak menentu, kedekatan dengan titik-titik konflik, serta keterbatasan akses informasi dan perlindungan membuat para pekerja migran hidup dalam kecemasan dan rasa tidak aman," kata Wahyu dalam keterangannya, Senin (2/3).
Ia menyebut perang dan penggunaan senjata bukan hanya mencerminkan arogansi kekuasaan. Namun ia juga menempatkan kelompok rentan khususnya pekerja migran dalam situasi penuh ancaman dan ketidakpastian.
Migrant CARE menegaskan, negara tidak boleh abai terhadap keselamatan warganya di tengah situasi perang. Pemerintah Indonesia harus segera memastikan kondisi pekerja migran Indonesia di Timur Tengah dengan membuka kanal informasi dan pengaduan di wilayah-wilayah terdampak.
Kemudian memberikan pembaruan situasi secara berkala, serta menyiapkan langkah-langkah dan rencana kontinjensi demi keselamatan mereka.
"Sebagai organisasi yang mempunyai jaringan dan mitra di daerah, kami juga mencantumkan nomor pengaduan di wilayah Indramayu, Kebumen, Wonosobo, Jember, Banyuwang, Lembata, Flores Timur, dan Lombok," kata Wahyu.
Posko darurat ini untuk memberikan layanan antara lain konsultasi dan pendampingan, pengaduan penelantaran dan kasus darurat, hingga bantuan hukum.
Hotline: (021) 27808211
Kanal Pengaduan Timur Tengah (WA): +62 851-2157-6971
Email: [email protected]
Website: www.migrantcare.net
Kontak Bantuan Hukum: Arina: +62 812-1761-9042 dan Yusuf: +62 838 7552 0497
(H-4)
PEKERJA migran Indonesia asal Jawa Timur di kawasan Timur Tengah berpotensi tidak bisa pulang ke Tanah Air saat momen mudik Lebaran tahun ini.
GUBERNUR Ahmad Luthfi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus memantau kondisi pekerja migran Indonesia dari Jawa Tengah, yang berada di kawasan Timur Tengah.
DPR minta pemerintah menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Timur Tengah setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat semakin meluas dan berdampak pada sejumlah negara Teluk.
Migrant Care menyatakan keprihatinan yang mendalam atas eskalasi konflik Timur Tengah yang berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan konflik yang terjadi di sejumlah kawasan dunia menunjukkan situasi internasional berada dalam kondisi rawan.
Konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memanas dengan serangan yang menargetkan infrastruktur energi dan air, termasuk depot minyak Tehran.
Rusia ajukan draf resolusi Dewan Keamanan PBB desak gencatan senjata di Timur Tengah. Moskow minta semua pihak hentikan eskalasi dan kembali ke meja perundingan.
Intelijen Amerika Serikat menyebut Rusia diduga membagikan informasi kepada Iran yang berpotensi membantu menargetkan aset militer AS di kawasan Teluk.
Presiden AS Donald Trump menolak keras penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Agung Iran. Sementara Israel mengancam akan memburu siapa pun penerusnya.
Video terbaru menunjukkan rudal yang konsisten dengan Tomahawk AS menghantam pangkalan IRGC dekat sekolah di Minab. Temuan ini membantah klaim Presiden Donald Trump.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved