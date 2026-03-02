Headline
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar US$0,95 miliar. Surplus tersebut diperoleh dari total nilai ekspor sebesar 22,16 miliar dolar AS dan impor sebesar 21,20 miliar dolar AS.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, bahwa kinerja ekspor nasional mengalami peningkatan 3,39 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, impor tercatat melonjak lebih tinggi, yakni sebesar 18,21 persen yoy.
Menurut Ateng, kenaikan ekspor didorong oleh sektor nonmigas, khususnya industri pengolahan yang mencatat pertumbuhan nilai ekspor sebesar 8,19 persen secara tahunan, dengan kontribusi peningkatan mencapai 6,54 persen.
Di sisi lain, peningkatan impor juga terutama disebabkan oleh kenaikan impor nonmigas, yang memberikan kontribusi sebesar 14,4 persen terhadap total impor secara keseluruhan. (Ant/E-3)
