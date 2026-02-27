IHSG Sore ini Tutup Menguat Tipis, Investor Pantau Data Inflasi

Headline
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (27/2/2026) sore ditutup menguat tipis. Pergerakan ini terjadi di tengah sikap pelaku pasar yang cenderung wait and see terhadap rilis data-data ekonomi domestik maupun mancanegara pada pekan depan.
IHSG ditutup menguat 0,23 poin atau 0,00 persen ke posisi 8.235,49. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 justru mengalami penurunan sebesar 3,53 poin atau 0,42 persen ke posisi 834,36.
Kepala Riset Phintraco Sekuritas, Ratna Lim, dalam kajiannya di Jakarta menyebutkan bahwa pasar saat ini sedang menantikan sejumlah data indikator ekonomi penting. Sebelum berhasil berbalik ke zona hijau menjelang penutupan, IHSG sebenarnya bergerak melemah hampir sepanjang perdagangan.
Pelemahan tersebut dipicu oleh beberapa sentimen negatif, di antaranya:
Memasuki pekan depan, terdapat sejumlah rilis data makro yang akan menjadi motor penggerak pasar:
Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tujuh sektor tercatat menguat. Sektor industri memimpin penguatan sebesar 4,41 persen, diikuti sektor barang konsumen non-primer (3,42 persen), dan sektor barang baku (1,84 persen).
Sementara itu, empat sektor terkoreksi dengan sektor keuangan turun paling dalam sebesar 0,71 persen, disusul sektor infrastruktur (0,42 persen), serta sektor transportasi & logistik (0,31 persen).
Frekuensi perdagangan saham hari ini tercatat sebanyak 2.526.942 kali transaksi dengan volume mencapai 47,64 miliar lembar saham senilai Rp38,24 triliun. Tercatat 341 saham naik, 315 saham menurun, dan 163 saham tidak bergerak nilainya.
Kondisi IHSG beriringan dengan bursa regional Asia yang mayoritas menghijau:
