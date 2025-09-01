Rupiah Terjun Bebas Pekan Lalu, BI Siaga Stabilkan

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
Bank Indonesia (BI) berupaya menstabilkan rupiah pasca aksi demonstrasi beberapa hari lalu. Pada pekan lalu, rupiah di pasar spot mengalami pelemahan 0,89% hingga ditutup di level Rp16.490 per dolar AS.
"BI menegaskan komitmennya menjaga stabilitas nilai tukar dan kecukupan likuiditas rupiah," ujar Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI Erwin Gunawan Hutapea dalam keterangan resmi, Senin (1/9).
Bank Indonesia, ungkapnya, berada di pasar untuk memastikan nilai tukar rupiah bergerak stabil melalui mekanisme pasar yang berjalan dengan baik. Upaya stabilisasi atau intervensi dilakukan melalui pasar non-deliverable forward (NDF) di pasar offshore, dan intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot, DNDF, dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
"Hal ini agar rupiah tetap bergerak sesuai fundamentalnya," kata Erwin.
Bank Indonesia juga menjaga kecukupan likuiditas rupiah dengan membuka akses likuiditas kepada perbankan melalui transaksi repo, transaksi fx swap dan pembelian SBN di pasar sekunder, serta lending facility atau penyediaan dana rupiah. (E-3)
TNI Polri memperketat pengamanan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/9). Mereka mendirikan tenda prajurit dan menyiagakan kendaraan taktis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan menjaga stabilitas ekonomi adalah tugas berat yang harus ditanggung bersama.
Sri Sultan menambahkan, tujuan utama siswa dan mahasiswa datang ke DIY adalah untuk menempuh pendidikan.
Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan 7 tersangka dalam kasus demonstrasi anarkis yakni terdiri dari 6 anak dan 1 dewasa.
PERHIMPUNAN Pemuda Hindu Peradah Indonesia Nusa Tenggara Barat, mendukung langkah Polri menindak tegas pelaku kerusuhan.
Nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin, 1 September 2025, menguat sebesar 28 poin atau 0,17% menjadi Rp16.472 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.500 per dolar AS.
Nilai tukar rupiah, pada perdagangan Rabu 19 Agustus 2025, dibuka melemah sebesar 57 poin atau 0,35% menjadi Rp16.302 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.245 per dolar AS.
Nilai tukar rupiah, pada perdagangan Selasa 19 Agustus 2025, dibuka melemah sebesar 32,50 poin atau 0,20% menjadi Rp16.230 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.198 per dolar AS.
Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi, menyampaikan pada hari ini, Kamis (14/8), rupiah dibuka menguat tajam sebesar 102 poin ke level Rp16.100 per dolar AS.
Nilai tukar rupiah, pada perdagangan Rabu 6 Agustus 2025, dibuka melemah sebesar 1 poin atau 0,01% menjadi Rp16.391 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.390 per dolar AS.
