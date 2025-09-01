Kurs Rupiah Hari Ini, Senin 1 September 2025: Melemah Imbas Demonstrasi

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
Nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin, 1 September 2025, menguat sebesar 28 poin atau 0,17% menjadi Rp16.472 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.500 per dolar AS. Meski menguat di pembukaan, analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar rupiah hari ini berpotensi melemah seiring kekhawatiran investor terkait aksi demonstrasi di Indonesia.
"Namun, dolar AS yang juga melemah pascarilis data PCE (Personal Consumption Expenditures) bisa membatasi pelemahan," ujar Lukman di Jakarta, Senin.
BI diprediksi akan terus mengintervensi rupiah untuk menstabilkan mata uang. Bank sentral terus mengantisipasi pelemahan yang lebih besar dan memperburuk sentimen.
Dari sisi eksternal, inflasi inti AS yang diukur dengan indeks PCE naik 2,9% secara tahunan pada bulan Juli, tertinggi sejak Februari 2025. Secara bulanan, inflasi inti naik 0,3% dari bulan Juni 2025. Mengingat indeks belum naik sebanyak yang diperkirakan, penurunan suku bunga diperkirakan terjadi pada bulan ini.
"Data PCE itu sebenarnya hanya sesuai dengan perkiraan, dan inflasi inti AS justru naik hingga level tertinggi sejak Februari. Namun, investor masih lbh menaruh harapan pada prospek pemangkasan suku bunga yang meningkat akhir-akhir ini," ungkap Lukman.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kurs rupiah hari ini diestimasi berkisar Rp16.400-Rp16.550 per dolar AS. (Ant/E-3)
Pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan pertumbuhan pesat dan ketegangan sosial dan politik di dalam negeri.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026 sebagai arah pembangunan nasional.
Nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis, 28 Agustus 2025, dibuka menguat sebesar 8 poin atau 0,05% menjadi Rp16.360 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.368 per dolar AS.
Nilai tukar rupiah, pada perdagangan Rabu 19 Agustus 2025, dibuka melemah sebesar 57 poin atau 0,35% menjadi Rp16.302 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.245 per dolar AS.
Nilai tukar rupiah, pada perdagangan Selasa 19 Agustus 2025, dibuka melemah sebesar 32,50 poin atau 0,20% menjadi Rp16.230 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.198 per dolar AS.
Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi, menyampaikan pada hari ini, Kamis (14/8), rupiah dibuka menguat tajam sebesar 102 poin ke level Rp16.100 per dolar AS.
Nilai tukar rupiah, pada perdagangan Rabu 6 Agustus 2025, dibuka melemah sebesar 1 poin atau 0,01% menjadi Rp16.391 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.390 per dolar AS.
