Kurs Rupiah Hari Ini, Senin 1 September 2025: Melemah Imbas Demonstrasi

Ilustrasi(Antara)

Nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin, 1 September 2025, menguat sebesar 28 poin atau 0,17% menjadi Rp16.472 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.500 per dolar AS. Meski menguat di pembukaan, analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar rupiah hari ini berpotensi melemah seiring kekhawatiran investor terkait aksi demonstrasi di Indonesia.

"Namun, dolar AS yang juga melemah pascarilis data PCE (Personal Consumption Expenditures) bisa membatasi pelemahan," ujar Lukman di Jakarta, Senin.

BI diprediksi akan terus mengintervensi rupiah untuk menstabilkan mata uang. Bank sentral terus mengantisipasi pelemahan yang lebih besar dan memperburuk sentimen.

Baca juga : Kurs Rupiah Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025: Melemah karena Faktor Eksternal

Dari sisi eksternal, inflasi inti AS yang diukur dengan indeks PCE naik 2,9% secara tahunan pada bulan Juli, tertinggi sejak Februari 2025. Secara bulanan, inflasi inti naik 0,3% dari bulan Juni 2025. Mengingat indeks belum naik sebanyak yang diperkirakan, penurunan suku bunga diperkirakan terjadi pada bulan ini.

"Data PCE itu sebenarnya hanya sesuai dengan perkiraan, dan inflasi inti AS justru naik hingga level tertinggi sejak Februari. Namun, investor masih lbh menaruh harapan pada prospek pemangkasan suku bunga yang meningkat akhir-akhir ini," ungkap Lukman.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kurs rupiah hari ini diestimasi berkisar Rp16.400-Rp16.550 per dolar AS. (Ant/E-3)