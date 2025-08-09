PNM Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan lewat Skema Syariah

Headline
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen mendukung pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya melalui partisipasi dalam ajang Syariah Financial Fair (Syafif) Goes to Bandung pada 2-3 Agustus 2025 di Main Atrium Trans Studio Mall Bandung.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini digelar sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan syariah di masyarakat.
PNM hadir dalam ajang Syafif bersama para Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJK Syariah) sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekosistem keuangan syariah nasional. Sebagai lembaga keuangan yang fokus pada pembiayaan ultra mikro dan pemberdayaan, PNM terus mendorong pertumbuhan keuangan syariah. Itu dilakukan melalui penyaluran pembiayaan berbasis syariah yang secara konsisten meningkat.
Sepanjang 2024, tercatat 74% dari total penyaluran pembiayaan PNM dilakukan melalui skema syariah. Hal itu dinilai mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dari PNM Mekaar.
Sekretaris Perusahaan PNM L Dodot Patria Ary menyampaikan, kehadiran PNM dalam Syafif bukan sekadar bentuk dukungan terhadap produk syariah. Namun ini juga wujud nyata komitmen dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
“Kami percaya bahwa keuangan syariah bukan hanya soal produk, tetapi juga tentang keadilan, keberkahan, dan kesempatan yang setara. Melalui pembiayaan syariah dan pendampingan usaha, para ibu rumah tangga memiliki peluang lebih luas untuk tumbuh, mandiri, dan membawa perubahan positif bagi keluarga mereka,” ujar Dodot dalam keterangan yang diterima, Sabtu (9/8).
Salah satu bukti nyata dampak pemberdayaan syariah PNM adalah kisah Ely Herlina, nasabah PNM Mekaar sejak 2017. Sebagai ibu rumah tangga dengan lima anak, Ely mengaku awalnya hanya mengandalkan penghasilan suami.
Namun setelah mengikuti program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dari PNM, ia tak hanya memperoleh pelatihan wirausaha, tetapi juga pendampingan hingga memiliki perizinan usaha.
Partisipasi PNM di ajang Syafif menjadi bagian dari orkestrasi nasional yang digalang OJK bersama berbagai pihak dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah.
Melalui sinergi ini, PNM ingin memastikan bahwa ekonomi syariah menjadi tulang punggung pemberdayaan perempuan prasejahtera serta mendorong pertumbuhan ekonomi dari akar rumput. (E-3)
