Dukung UMKM, Bank Jakarta Hadir di Festival Kemudahan 2025

Festival Kemudahan & Perlindungan UMKM 2025.(Dok Bank Jakarta )

BANK Jakarta menunjukkan dukungan penuhnya terhadap pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan berpartisipasi aktif dalam Festival Kemudahan & Perlindungan UMKM 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian UMKM di kawasan Kota Tua, Jakarta.



Festival ini menjadi momentum strategis memperkuat sinergi antar kementerian, lembaga, BUMN/BUMD, serta para pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih tangguh di Indonesia.



Kepala Dinas PPKUMKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo yang hadir mewakili Gubernur DKI Jakarta, menyampaikan pentingnya peran UMKM dalam mendukung perekonomian kota serta mengatasi ketimpangan sosial.



“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Jakarta sekaligus instrumen penting dalam menekan kesenjangan sosial dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Elisabeth.



Ia juga memberikan apresiasi atas kolaborasi antara pemerintah, Bank Jakarta, dan pihak lainnya dalam memastikan pelaku UMKM memperoleh kemudahan, perlindungan, serta akses ke layanan keuangan.



Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menegaskan bahwa komitmen terhadap UMKM telah menjadi bagian dari identitas institusi.



“Bank Jakarta berkomitmen menghadirkan solusi perbankan yang mudah, aman, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro. Kami percaya keberhasilan UMKM lahir dari ekosistem kolaborasi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat. Karena itu, Bank Jakarta akan terus memperkuat peran sebagai mitra strategis dalam mendorong UMKM naik kelas, berdaya saing, dan terlindungi,” jelasnya.



Dalam kesempatan tersebut, Bank Jakarta juga mengedepankan pentingnya digitalisasi UMKM melalui layanan keagenan JakOne Abank, yang memudahkan transaksi serta membuka peluang pendapatan tambahan bagi pelaku usaha.



Selain layanan digital, Bank Jakarta turut memperluas dukungannya lewat produk dan layanan perbankan lain, termasuk cash management, tabungan, giro, deposito, dan pembiayaan usaha mikro.



Festival itu juga menampilkan booth UMKM terpilih dengan produk lokal unggulan, serta layanan terpadu seperti pembuatan NIB, sertifikasi halal, SP-PIRT, hingga pendaftaran merek atau HaKI. Pendampingan terkait permodalan, perlindungan usaha, dan pemasaran digital pun tersedia bagi peserta.



Melalui keikutsertaannya dalam acara tersebut, Bank Jakarta menegaskan perannya sebagai mitra strategis UMKM dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan. (E-4)