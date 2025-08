Industri Asuransi Hadapi Pasar yang Tertekan, Penuh Ketidakpastian, hingga Daya Beli Masyarakat Turun

Ilustrasi.(MI)

SEKTOR industri asuransi nasional saat ini sedang berjibaku menghadapi periode yang tidak mudah. Mereka menghadapi pasar yang sedang tertekan dan penuh ketidakpastian, serta melemahnya daya beli masyarakat.

“Untuk pertama kalinya industri asuransi umum merugi. Reasuransi juga merugi. Sementara, kinerja industri asuransi jiwa terseok-seok. Beberapa perusahaan mengalami negatif net worth karena kewajibannya lebih besar daripada asetnya,” ujar Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto dalam keterangannya, Rabu (6/8).

Tingkatkan Mutu?

Di tengah tantangan yang semakin berat untuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan khususnya pada industri asuransi, BRI Insurance terus berupaya untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan asuransi kerugian. Hal itu dapat dibuktikan ditandai dengan perolehan prestasi lewat penghargaaan atas kinerjanya dari tahun 2024 hingga saat ini.



“Menjadi penerima pengharagaan Perusahaan asuransi dengan kategori yang di dapatkan hari ini membuat BRI Insurance semakin memperkuat kualitas kinerjanya dan terus konsisten berkontribusi dalam memberikan pelayanan untuk perlindungan dari berbagai risiko kerugian yang dapat terjadi di mana dan kapan saja kepada masyarakat," ungkap Heri.

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Capai 5% Meski Ketidakpastian Global Meningkat

Cetak Presitasi?

BRI Insurance (BRINS) kembali berhasil mencetak prestasi dengan dengan dianugerahi penghargaan pada Non-Bank Financial Forum 2025 dan diterima langsung oleh Heri Supriyadi selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Kategori penghargaan yang diraih meliputi The Best of The Best General Insurance Company 2025 The Best Performance General Insurance Company (Gross Premium >IDR. 2,5 Trilion), The Best Perfomance General Insurance Company in 15 Concecutive Years (2010 - 2024), dan The Excellent Performance General Insurance Company (Gross Premium > IDR. 2,5 Trillion).

Pemberian penghargaan dikegiatan Non-Bank Financial Forum 2025 merupakan ajang pemberian penghargaan kepada perusahaan-perusahaan asuransi dengan kinerja terbaik tahun 2025, dan berdasarkan pada hasil rating 117 asuransi versi Infobank tahun 2025. Rating yang dilakukan oleh Biro Riset Infobank (birI) ini didasari pada kinerja 117 perusahaan asuransi untuk laporan keuangan terperiksa dan terpublikasi periode tahun 2023 dan 2024.

Kepercayaan Besar?

Melalui konfirmasi secara daring, CEO BRI Insurance Budi Legowo mengatakan pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan telah memberikan kepercayaannya terhadap BRI Insurance.

"Kami sadar saat ini kondisi industri sedang mengalami tantangan berat sehingga penghargaan ini menjadi booster yang positif bagi BRI Insurance untuk tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam memberikan solusi perlindungan dengan pelayanan yang optimal dengan berbagai transformasi dan inovasi," ucap Budi Legowo.

Penghargaan bergengsi dalam ajang tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi BRI Insurance. Terutama berdasarkan penilaian yang komprehensif terhadap kinerja keuangan, inovasi produk, serta kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di industri asuransi. (Cah/P-3)