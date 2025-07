Nego Trump Wajibkan Indonesia Beli Boeing, Prabowo: Kita Butuh Besarkan Garuda

Presiden Prabowo Subianto.(Dok. Antara)

INDONESIA harus berkorban untuk mencapai kesepakatan negosiasi tarif impor AS yang berujung pada penurunan persentase dari 32% menjadi 19%. Salah satunya, AS mewajibkan Indonesia untuk membeli 50 unit pesawat Boeing, utamanya tipe 777.

Presiden Prabowo Subianto yang menyanggupi permintaan tersebut mengatakan, pembelian pesawat Boeing diperlukan untuk membesarkan maskapai pelat merah Garuda Indonesia.

"Memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Garuda adalah kebanggan kita. Garuda adalah flag carrier (maskapai) nasional," ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (16/7).

Baca juga : Tarif Impor AS Turun Jadi 19%, Prabowo: Kalau Puas, Ya 0%

Ia menyinggung, Garuda lahir saat Indonesia masih berperang. Oleh karena itu, Garuda harus tetap menjadi lambang bagi Indonesia. Prabowo bertekad untuk membesarkan Garuda.

"Dan untuk itu kita butuh pesawat-pesawat baru. Saya kira enggak ada masalah karena kita butuh, mereka ingin jual. Pesawat Boeing juga cukup bagus, kita juga tetap (beli) dari Airbus (pabrikan Eropa)," jelasnya.

Selain pesawat, Presiden AS Donald Trump juga menyebut Indonesia akan membeli produk energi AS senilai US$15 miliar dan produk pertanian AS bernilai US4,5 miliar. Prabowo menganggap, syarat-syarat itu adalah hasil pertemuan dua kepentingan antara Indonesia dan AS.

"Kita juga butuh. Sebagai contoh, kita masih impor BBM, kita masih impor gas, kita masih perlu impor gandum, kita masih perlu impor kedelai, dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan," papar Prabowo. (H-3)