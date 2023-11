Robustel dan Wahana Bermitra Dorong Inovasi IoT

ROBUSTEL dan Wahana mengumumkan kemitraan strategis dengan tujuan mendorong inovasi dalam Internet of Things (IoT) dan memberikan solusi canggih kepada pasar Indonesia. Kemitraan ini menggabungkan keahlian dan kemampuan Robustel dan Wahana di bidang masing-masing. Robustel adalah penyedia solusi Wireless IoT & WAN Edge yang mengkhususkan diri dalam perangkat 5G, 4G/LTE & LPWAN, membantu perusahaan dalam industri kota cerdas, transportasi, air cerdas, energi, dan pertanian presisi untuk menyediakan konektivitas yang handal melalui perangkat dan awan Robustel. Didirikan pada 2010, Robustel bermarkas besar di Guangzhou, Tiongkok, dengan kantor cabang di Jerman, Australia, Jepang, Inggris, Spanyol, Belanda, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Brasil. Robustel terkenal atas pengalamannya yang luas dalam pengembangan router dan gateway IoT yang tangguh dan handal, serta platform awan canggihnya untuk manajemen perangkat. Di sisi lain, Wahana telah membuktikan diri sebagai distributor terpercaya solusi IT dan teknologi, menawarkan produk-produk terbaru dan terjangkau kepada perusahaan di Indonesia. Didirikan pada tahun 2015, Wahana Piranti Teknologi (Wahana) dimulai sebagai distributor solusi IT merek-merek premium di Jakarta. Ditopang oleh jaringan lokal yang kuat dan pemahaman akan situasi pasar Indonesia, Wahana berkembang dari sekadar menjadi distributor produk menjadi satu atap yang memberikan layanan end-to-end bagi mitra merek premiumnya. Baca juga: > Ciptakan Solusi IoT untuk Lindungi Lansia, Siswa MAN Raih Juara SIC 2023 > Smart City Butuh Jaringan 5G yang Andal dan Stabil Saat ini, Wahana beroperasi di seluruh kepulauan Indonesia melalui jaringan luasnya yang terdiri dari reseller berpengalaman, profesional teknis, dan konsultan IT perusahaan, dalam menyediakan berbagai merek premium solusi dan layanan IT. General Manager Unit Bisnis IoT di Robustel Desmond Kuang mengaku antusias menjalin kolaborasi strategis ini dengan Wahana, terlebih di Indonesia yang merupakan pasar yang berkembang dengan potensi besar untuk inovasi IoT. "Bersama dengan Wahana, kami bertujuan untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan Indonesia dengan solusi IoT mutakhir yang meningkatkan daya saing mereka dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan," kata Desmond melalui keterangannya, Kamis (23/11). Di sisi lain, Direktur Wahana Antonius Sukanto menyatakan senang bermitra dengan Robustel yang merupakan salah satu perusahaan yang diakui secara global dalam solusi IoT. "Kolaborasi ini memungkinkan kami untuk menawarkan solusi IT perusahaan yang terjangkau dan canggih kepada pelanggan kami. Dengan menggabungkan pengetahuan pasar lokal kami dan solusi canggih Robustel, kami yakin dapat memberikan nilai tak tertandingi dan mendorong transformasi digital bagi bisnis-bisnis Indonesia," pungkasnya. (Z-6)

