Harga Minyak Dunia Stabil Efek Peningkatan Persediaan di AS

HARGA minyak dunia cenderung stabil. Hal itu dipengaruhi oleh tanda-tanda peningkatan stok minyak di Amerika Serikat (AS) menjelang pertemuan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC+) terkait pasokan.

Data terbaru pada Rabu, 22 November 2023, mengindikasikan harga minyak West Texas Intermediate (WTI) kontrak Januari 2024 melemah sebesar -0,23 persen atau -0,18 poin menjadi US$77,59 per barel pada pukul 14.06 WIB.

Sementara itu, harga minyak Brent kontrak Januari 2024 turun -0,23 persen atau -0,19 poin ke US$82,26 per barel.

Analis Deu Calion Futures (DCFX) Andrew Fischer mengatakan harga minyak dunia turun karena OPEC+ memutuskan untuk menunda pertemuan yang awalnya dijadwalkan pada 26 November menjadi 30 November.

"Keputusan ini menyebabkan penurunan sekitar 5 persen pada awal sesi perdagangan," kata Fischer, Kamis (23/11).

Menurut laporan American Petroleum Institute, persediaan minyak nasional AS mengalami peningkatan sebesar 9,05 juta barel dalam minggu sebelumnya, dengan peningkatan persediaan di Cushing.

Perluasan di pusat utama Oklahoma oleh AlphaBBL menandai perkembangan penting, sementara minyak mentah menghadapi tekanan dari peningkatan indikasi pasokan non-OPEC.

Spekulasi pun muncul, memperkirakan kemungkinan pemangkasan produksi lebih lanjut oleh OPEC dan sekutunya. Selain itu, perkiraan pergerakan menunjukkan bahwa kemungkinan pemangkasan produksi adalah satu banding lima menurut beberapa sumber, sementara Goldman Sachs Group Inc. memperkirakan peluangnya adalah satu banding tiga.

Para analis menyatakan, OPEC+ mungkin akan memberi sinyal kebijakan pengetatan, mengingat peningkatan produksi AS dan meredanya sanksi Venezuela. Sebaliknya, Daan Struyven memperingatkan bahwa pemangkasan tambahan oleh OPEC+ dapat mendorong kenaikan harga beberapa dolar AS, meski bukan skenario dasar mereka.

Pasar Minyak Dunia Melemah

Dalam analisanya Fischer melihat, pasar minyak dunia mengalami pelemahan. Ini ditandai dengan selisih harga antara dua kontrak terdekat untuk Brent dan WTI yang menunjukkan pola contango yang bearish.

Perbedaan harga segera untuk Brent mencapai 3 sen per barel dalam kondisi contango, dibandingkan dengan lebih dari US$1 per barel dalam struktur backwardation yang bullish sebulan yang lalu.

Meski secara trend menunjukkan penurunan, Fischer menekankan pentingnya memperhatikan perbandingan harga dengan level support sebelumnya.

"Meski harga menunjukkan kecenderungan menurun, perbandingannya masih lebih tinggi dari harga terendah sebelumnya di level support. Hal ini memberikan indikasi bahwa masih ada potensi untuk kenaikan secara garis besar di masa mendatang," kata Fischer.

Di Timur Tengah, terdapat isu-isu geopolitik yang mempengaruhi pasar minyak. Kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk membebaskan tawanan dari Gaza, sebagai imbalan untuk jeda empat hari dalam pertempuran dan pembebasan tawanan Palestina, memberikan dampak positif pada situasi regional.

Fischer menyimpulkan meski terdapat tren penurunan, peluang kenaikan masih mungkin terjadi. Dengan harga saat ini yang masih berada di atas level support sebelumnya, ada potensi untuk pergerakan harga yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

Sementara harga minyak cenderung stabil, isu-isu global dan kebijakan OPEC+ tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi pasar minyak dunia.

"Para pelaku pasar terus memantau perkembangan ini untuk mengantisipasi potensi perubahan lebih lanjut dalam harga dan kebijakan industri minyak global," kata Fischer.

