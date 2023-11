Minyak Merosot di Bawah US$80 Perdana sejak Juli

MINYAK mentah Brent turun di bawah US$80 per barel untuk pertama kali sejak Juli pada Rabu (8/11). Di sisi lain, pasar saham melemah. Ini karena kekhawatiran terhadap prospek ekonomi yang menghantui investor. Minyak mentah Brent, kontrak internasional utama, turun lebih dari dua persen hingga mencapai US$79,54, di tengah kekhawatiran terhadap permintaan global. Kontrak utama AS, WTI, merosot hingga US$75,33 per barel juga mencapai level terendah sejak Juli. "Penurunan ini terjadi karena ekspektasi ekonomi yang lebih lemah terus membebani prospek tersebut," kata analis pasar Craig Erlam di OANDA. Harga minyak mentah telah anjlok sekitar empat persen pada hari sebelumnya di tengah berita bahwa ekspor Tiongkok turun lebih cepat dari perkiraan pada Oktober. Hal ini memicu kekhawatiran baru mengenai selera energi. Baca juga: Penerbit Surat Kabar Inggris akan PHK 450 Pekerja "Fokusnya jelas bergeser dari kekurangan pasokan ke lemahnya permintaan dan bank sentral berkeras bahwa suku bunga harus tetap tinggi dapat memperburuk hal tersebut,” tambah Erlam. Penurunan harga minyak memberikan dukungan pada saham-saham, tetapi masih mengalami kesulitan. Indeks utama Wall Street mengakhiri hari tanpa pergerakan besar. Dow turun tipis 0,1% dan S&P 500 dan Nasdaq keduanya naik 0,1%. Baca juga: Kawasan Bisnis Paris Cari Kampus akibat Karyawan Bekerja di Rumah "Pasar mengalami kenaikan yang signifikan minggu lalu. Ini minggu untuk kami mencari katalis baru dalam membangun keuntungan tersebut atau menelusuri kembali sebagian dari keuntungan tersebut dan kami sebenarnya tidak mengalami keduanya," kata Art Hogan dari B Riley Wealth Management. Meskipun harga energi yang lebih rendah dan penurunan imbal hasil merupakan perkembangan positif, tambahnya, keduanya tidak cukup menjadi katalis untuk menggerakkan pasar secara signifikan. Saham-saham Wall Street melonjak pekan lalu setelah bank sentral AS mengisyaratkan tidak ada lagi penaikan suku bunga dan data menunjukkan perekonomian berada di jalur perlambatan tetapi tidak mengalami kontraksi. Namun para pedagang tetap mengkhawatirkan prospek pertumbuhan, termasuk di Amerika Serikat. Pasalnya, penurunan harga pasar bisa menjadi pedang bermata dua. Meskipun biaya pinjaman yang lebih rendah seharusnya menjadi dorongan bagi bisnis, Patrick O'Hare dari Briefing.com mengatakan beberapa investor tampaknya khawatir penurunan suku bunga pasar lebih merupakan indikasi menurunnya prospek bisnis. "Keterputusan ini mungkin membantu menjelaskan beberapa gejolak yang terjadi saat ini, karena para pelaku pasar berjuang untuk melakukan rekonsiliasi jika suku bunga diturunkan sepenuhnya karena alasan yang tepat," kata O'Hare. Di Eropa, London mengakhiri hari dengan sedikit lebih rendah, tertahan oleh saham sumber daya alam dan energi. Frankfurt dan Paris ditutup dengan sedikit kenaikan. Pasar saham Asia berakhir beragam. (AFP/Z-2)

