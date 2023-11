Viola Residence Ditawarkan Sumarecon Crown Gading Mulai Rp1 Miliar

Summarecon Crown Gading membawa angin segar bagi masyarakat yang sedang mencari hunian tapak di tengah kenaikan harga hunian sebesar Rp2,5%. Cluster ketiga dari kawasan SCG, Viola Residence, ditawarkan mulai dari Rp1 miliar. Executive Director PT Summarecon Agung Tbk Albert Luhur menjelaskan, Viola Residence hadir dengan beragam keunggulan. Sehingga mampu menjadi hunian ideal yang saat ini banyak diincar oleh milenial ataupun keluarga. “Kami optimis Viola Residence dapat diserap dengan baik oleh konsumen. Dalam event Product Knowledge Viola Residence lebih dari 1.000 principal dan agent properti yang berasal dari berbagai lokasi di Jabodetabek hadir dalam acara ini,” ungkap Albert dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (12/11). Baca juga: Summarecon Bekasi Cetak Revenue Rp230 Miliar lewat Peluncuran Crystal Boulevard Adapun, Viola Residence unggul dengan beberapa aspek. Berikut adalah 6 keunggulan yang ditawarkan dari Cluster Viola Residence: Baca juga: Masyarakat Antusias Sambut Kehadiran Summarecon Villaggio Outlets 1.Dilengkapi Attic Room Viola Residence dilengkapi Attic Room yang difungsikan menjadi ruang yang fleksibel, sehat, dengan desain yang optimal. Dengan ukuran yang lebih lega yaitu 58 m2, tidak hanya dijadikan kamar tidur tambahan, ruang attic di Viola Residence dapat difungsikan juga untuk working space, mini library, ruang olah raga, ruang hiburan keluarga, mini studio, ruang belajar anak, dan lain-lain. Dengan ketinggian dinding yang lebih tinggi yaitu 4,3 m (floor to top) serta dilengkapi bukaan jendela lebar memaksimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara secara lancar. Dengan konsep dalam ruang (indoor) dan luar ruang (outdoor), konsep outdoor diwujudkan dalam balkon yang luas namun tetap teduh untuk menikmati suasana sekitar. 2. Bagian dari The Florana Hunian ini menjadi bagian dari The Florana, sebuah inovasi konsep baru Super Cluster yang terletak di Main Gate Selatan dan dilengkapi dengan Serene Green & Lake sebagai jantung kehidupan komunitas klaster. Beragam fasilitas dapat dengan mudah diakses oleh penghuni melalui rute yang terhubung oleh setiap cluster, seperti garden, danau, 2,6 km jogging track, bicycle line, hingga jalur pedestrian untuk para pejalan kaki. Di jantung The Florana, penghuni dapat menikmati green spine yang memiliki kesejukan alami, ruang hijau, dan tempat di mana setiap kegiatan luar ruangan menjadi momen terindah. 3. Cluster ketiga dari Summarecon Crown Gading Berada di Summarecon Crown Gading (SCG), yang akan melanjutkan kesuksesan dari Summarecon Kelapa Gading, kota bisnis dan kawasan hunian prestisius yang diminati banyak orang dan berhasil menjadi ikon sebuah kawasan ideal dari generasi ke generasi. Kawasan Summarecon Crown Gading dirancang menjadi kota ‘All in One City’ dengan mengedepankan sinergi antara kota dengan fasilitas yang lebih modern berdampingan dengan alam melalui kehadiran ruang terbuka hijau seluas 26 Ha sebagai upaya berkontribusi dalam pengurangan karbon dengan memperbanyak pepohonan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. 4. Dekat dengan Jakarta Utara Lokasinya hanya 15 menit dari Kelapa Gading, dan memiliki akses terbaik karena hanya berjarak 1 KM dari pintu tol JORR 2 Gerbang Toll Tarumajaya yang membuat SCG sebagai gerbang utama bagi perlintasan warga sekaligus magnet bagi perkembangan kawasan sekitar. 5. Kawasan Lengkap Dengan total luas 437 Ha, kawasan City Center SCG nantinya akan seluas 21 Ha dan akan didesain sebagai Integrated City Center dikembangkan menjadi Central Business District (CBD) yang dilengkapi dengan kehadiran Summarecon Mall dengan konsep baru dan beragam fasilitas lainnya seperti apartemen, Hotel, Club kebugaran, Sekolah & Universitas, Community Center, Office Park, Central Garden, serta rumah sakit. 6. Dirancang olah Profesional Kelas Dunia Masterplan SCG dirancang oleh tangan profesional berkelas dunia, yaitu Sibarani Sofyan, seorang master planner dengan reputasi internasional yang memenangkan sayembara desain Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus Ketua Terpilih Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia 2022-2025. Tinggal di Summarecon Crown Gading berarti menikmati beragam fasilitas berskala dunia, dilengkapi City Landmark yang ikonik. Sesuai konsepnya yaitu Walkable City, dilengkapi pedestrian yang lebar. Right of Way (ROW) atau lebar jalan 40 m nan teduh dengan pedestrian di masing-masing sisinya, dengan berbagai elemen street architecture yang estetik dan fungsional. Ditawarkan dalam 4 ukuran yaitu 5x11, 6x11, 7x13, dan 8x13 dengan jumlah kamar hingga 5 kamar. Harga perdana mulai Rp1 miliar. “Ini momen terbaik untuk memiliki properti Summarecon dengan harga terbaik,” kata Albert Untuk pemesanan akan dibuka pada Senin (13/11) dan ditutup pada Kamis (30/11) pukul 12.00 WIB. Pemesanan unit dapat dilakukan dengan datang langsung ke Marketing Gallery Summarecon Crown Gading di lokasi, menghubungi telepon 021 8899 8899 atau whatsapp ke nomor 0813 222 88852. Launching Viola Residence dihelat di Marketing Gallery Summarecon Crown Gading pada Sabtu (12/11) mendatang. (Z-10)

