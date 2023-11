Terapkan Tranformasi Digital, PTK Raih Tiga Penghargaan di Ajang IDIA 2023

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) berhasil memboyong tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Business Asia Magazine pada Kamis (8/11) di Jakarta Pusat dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun tiga penghargaan yang diraih antara lain, kategori Best Overall Digital Innovation and Achievement 2023, Best Digital GCG And IoT Implementation 2023 In Maritime Logistic, dan penghargaan kategori Best Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Digital Innovation And Achievement Of The Year 2023 untuk Direktur Utama PTK, I Ketut Laba. Dewan Juri Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2023 memutuskan PTK berhak mendapatkan 3 (tiga) kategori penghargaan karena dinilai telah berhasil melakukan transformasi digital dalam proses bisnis yang memberikan pengaruh sangat besar dalam pengambilan keputusan strategis oleh manajemen karena data yang disajikan merupakan data real time. Direktur Utama PTK, I Ketut Laba yang hadir menerima penghargaan menyampaikan apresiasi atas kerja keras kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh seluruh tim manajemen dan perwira PTK dalam mendukung dan implementasi transformasi digital tersebut. Penghargaan ini juga membuktikan bahwa inovasi dan transformasi digital yang dilakukan PTK terus berkelanjutan serta memberikan kontribusi untuk Perusahaan, salah satunya adalah pembuatan aplikasi Executive Dashboard. I Ketut Laba menjelaskan bahwa aplikasi Executive Dashboard PTK merupakan salah satu inovasi unggulan yang menjadi latar belakang diraihnya penghargaan tersebut. Executive Dashboard merupakan aplikasi berbasis web dengan menampilkan 3 (tiga) informasi kinerja keuangan meliputi financial reporting & accounting operation, budgeting & management analysis dan treasury & financing yang dimana dari ketiga tampilan informasi tersebut memiliki sub menu tersendiri. Kemudian, secara berkesinambungan pengembangan fitur akan menjangkau keseluruhan Direktorat di PTK. Selain Executive Dashboard, secara massif PTK juga melakukan inovasi digital antara lain, Digitalisasi Smart Port, Virtual Training dan implementasi Internet of Things yaitu, Transko Condition Monitoring System (TCMS), dimana TCMS ini merupakan program yang mensupport maintenance kapal sehingga operasional PTK lebih excellence dan efisien. Semua langkah transformasi digital yang dilakukan PTK dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan, monitoring kinerja perusahaan, perbaikan dan percepatan proses bisnis, meningkatkan produktivitas dan pelayanan kepada customer serta peningkatan kepercayaan terhadap Perusahaan. Hal ini merupakan upaya mengukuhkan eksistensi PTK sebagai provider terbaik dibidangnya. Hal ini juga terbukti dengan diraihnya sertifikat ISO 27001:2013 Information Security Management System dengan scope: The provision of information security management system for information technology services to support maritime, shipping and logistics services by Information Technology (IT) at PT Pertamina Trans Kontinental. “Perubahan dan disrupsi merupakan tantangan bagi kami untuk terus berinovasi dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang sangat cepat di lingkungan bisnis. Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan untuk mengantisipasi perubahan dimaksud, dimana salah satunya transformasi digital, yang mana kedepannya diharapkan inovasi teknologi di PTK dapat berkelanjutan sehingga memberi added value kepada customer maupun stakeholder serta membawa kebaikan bagi perusahaan” tutup Ketut. (RO/E-1)

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) berhasil memboyong tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Business Asia Magazine pada Kamis (8/11) di Jakarta Pusat dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Adapun tiga penghargaan yang diraih antara lain, kategori Best Overall Digital Innovation and Achievement 2023, Best Digital GCG And IoT Implementation 2023 In Maritime Logistic, dan penghargaan kategori Best Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Digital Innovation And Achievement Of The Year 2023 untuk Direktur Utama PTK, I Ketut Laba.

Dewan Juri Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2023 memutuskan PTK berhak mendapatkan 3 (tiga) kategori penghargaan karena dinilai telah berhasil melakukan transformasi digital dalam proses bisnis yang memberikan pengaruh sangat besar dalam pengambilan keputusan strategis oleh manajemen karena data yang disajikan merupakan data real time.

Direktur Utama PTK, I Ketut Laba yang hadir menerima penghargaan menyampaikan apresiasi atas kerja keras kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh seluruh tim manajemen dan perwira PTK dalam mendukung dan implementasi transformasi digital tersebut.

Penghargaan ini juga membuktikan bahwa inovasi dan transformasi digital yang dilakukan PTK terus berkelanjutan serta memberikan kontribusi untuk Perusahaan, salah satunya adalah pembuatan aplikasi Executive Dashboard.

I Ketut Laba menjelaskan bahwa aplikasi Executive Dashboard PTK merupakan salah satu inovasi unggulan yang menjadi latar belakang diraihnya penghargaan tersebut. Executive Dashboard merupakan aplikasi berbasis web dengan menampilkan 3 (tiga) informasi kinerja keuangan meliputi financial reporting & accounting operation, budgeting & management analysis dan treasury & financing yang dimana dari ketiga tampilan informasi tersebut memiliki sub menu tersendiri. Kemudian, secara berkesinambungan pengembangan fitur akan menjangkau keseluruhan Direktorat di PTK.

Selain Executive Dashboard, secara massif PTK juga melakukan inovasi digital antara lain, Digitalisasi Smart Port, Virtual Training dan implementasi Internet of Things yaitu, Transko Condition Monitoring System (TCMS), dimana TCMS ini merupakan program yang mensupport maintenance kapal sehingga operasional PTK lebih excellence dan efisien.

Semua langkah transformasi digital yang dilakukan PTK dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan, monitoring kinerja perusahaan, perbaikan dan percepatan proses bisnis, meningkatkan produktivitas dan pelayanan kepada customer serta peningkatan kepercayaan terhadap Perusahaan. Hal ini merupakan upaya mengukuhkan eksistensi PTK sebagai provider terbaik dibidangnya.

Hal ini juga terbukti dengan diraihnya sertifikat ISO 27001:2013 Information Security Management System dengan scope: The provision of information security management system for information technology services to support maritime, shipping and logistics services by Information Technology (IT) at PT Pertamina Trans Kontinental.

“Perubahan dan disrupsi merupakan tantangan bagi kami untuk terus berinovasi dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang sangat cepat di lingkungan bisnis. Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan untuk mengantisipasi perubahan dimaksud, dimana salah satunya transformasi digital, yang mana kedepannya diharapkan inovasi teknologi di PTK dapat berkelanjutan sehingga memberi added value kepada customer maupun stakeholder serta membawa kebaikan bagi perusahaan” tutup Ketut. (RO/E-1)