Garuda Indonesia Gelar Travel Fair 2023 Siap Tawarkan Potongan Harga Tiket Pesawat

MASKAPAI nasional Garuda Indonesia bekerja sama dengan Bank Mandiri kembali menggelar Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2023 yang akan dilaksanakan pada 27-29 Oktober 2023 mendatang secara serentak di tujuh kota besar di Indonesia.

Tujuh kota tersebut terdiri dari Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Makassar dan Jayapura. Adapun pelaksanaan GATF 2023 di Jakarta akan diselenggarakan di Hall 3 dan 3A, Indonesia Convention and Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang.

GATF 2023 merupakan gelaran travel fair dari Garuda Indonesia yang telah diselenggarakan secara berkala sejak tahun 2008 untuk dapat memberikan ragam pilihan promo khusus tiket penerbangan dan paket perjalanan wisata domestik dan internasional dengan penawaran menarik.

Salah satunya melalui penawaran potongan harga tiket penerbangan hingga 80% serta berbagai nilai tambah lainnya. Adapun penawaran tersebut berlaku untuk periode perjalanan hingga 29 Oktober 2024 mendatang.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan bahwa pelaksanaan GATF 2023 ini tidak hanya menjadi langkah berkelanjutan perusahaan untuk berkontribusi pada upaya peningkatan sektor pariwisata nasional namun juga untuk mengoptimalkan pertumbuhan perjalanan udara khususnya dalam memaksimalkan momen libur akhir tahun.

Hadirkan Berbagai Tawaran Menarik

“Mendekati periode akhir tahun ini, pada pelaksanaan GATF 2023 kali ini kami juga berupaya untuk berada lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan berbagai penawaran menarik dalam melaksanakan perjalanan wisata dengan menyelenggarakan program ini secara serentak di 7 kota besar di Indonesia,” papar Irfan dalam keterangan pers, Selasa (24/10).

Irfan melanjutkan bahwa dengan menggandeng Mandiri sebagai bank partner, dalam pelaksanaan ini Garuda Indonesia menghadirkan berbagai added value bagi para pengguna jasa khususnya dengan memberikan tambahan cashback hingga Rp 5 jutaan.

Selain menawarkan tiket penerbangan spesial melalui potongan harga hingga 80%, pada GATF kali ini, Garuda Indonesia juga akan melaksanakan flash sale yang memberikan tambahan potongan harga di jam-jam tertentu.

Selain menawarkan harga khusus, Garuda Indonesia pada GATF 2023 turut menawarkan berbagai program promosional lainnya seperti 0% installment up to 12 Months bersama Bank Mandiri, Bonus 50% Redeem Livin’ point to GarudaMiles, Member Get Member Bonus up to 2500 Miles, Discount up to 43% for Award Ticket Redemption, Discount 10% Garuda Indonesia Cargo, Discount 20% Lounge Access hingga Discount up to 80% Prepaid Baggage.

"Spesial pada GATF tahun ini juga terdapat program lelang tiket penerbangan domestik setiap harinya dimulai dari Rp 300 ribu," kata Irfan.

Selain pemberian penawaran menarik dalam mengkases tiket penerbangan, Garuda Indonesia juga memberikan Welcome Bonus 600 miles bagi anggota baru GarudaMiles junior yang melakukan pendaftaran selama periode program, juga Welcome bonus 2023 miles bagi anggota baru GarudaMiles Regular yang melakukan pendaftaran selama periode GATF 2023.

"Di tahun ini, untuk menambah layanan yang dapat dinikmati pengunjung, Garuda Indonesia juga menggandeng Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melalui penyediaan layanan pembuatan paspor di venue GATF dengan jumlah kuota tertentu setiap harinya," jelas Irfan..

Lebih lanjut, Garuda Indonesia juga memberikan berbagai ekstra nilai tambah lainnya, mulai dari potongan harga untuk rute domestik hingga 15% dan 18% untuk rute internasional, hingga harga khusus untuk beberapa penerbangan yang dilayani oleh airline partner Garuda Indonesia seperti KLM, Air France, KLM, Air Europe, All Nippon Airways, Japan Airlines, Qantas, Virgin Australia, Virgin Australia, Jet Star, Malaysian Airlines hingga Bangkok Airlines.

Josephus K Triprakoso, SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri menambahkan,“Sales pada Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) yang diadakan serentak di 7 kota besar tahun ini ditargetkan tumbuh dua kali lipat dibandingkan dengan GATF pada Oktober 2022 lalu,"

"Untuk mencapai hal tersebut Bank Mandiri memberikan berbagai tambahan benefit bagi nasabah pengguna Mandiri Kartu Kredit, Kartu Debit, dan QRIS Livin' yang ingin melakukan pembelian tiket /tour di event Garuda Indonesia Travel Fair 2023, antara lain cashback hingga Rp4,25 juta, flash sale*, extra diskon s.d 25% tukar livinpoin, dan kemudahan pembayaran cicilan 0% hingga 12 bulan," jelasnya.

Selain itu, menurut Josephus, Bank Mandiri juga didukung layanan Super Apps Livin' by Mandiri yang dilengkapi berbagai kelengkapan fitur untuk kemudahan, kenyamanan, dan keamanan nasabah dalam bertransaksi dalam maupun luar negeri dengan Mandiri Kartu Kredit. (RO/S-4)