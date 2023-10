Kiat Optimalkan Kolaborasi untuk Pengembangan Bisnis

KOLABORASI menjadi langkah strategis untuk mengembangkan bisnis. Dengan kolaborasi, dua atau lebih entitas usaha saling mendukung untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan. Agar kolaborasi bisa berjalan sukses, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Dalam ajang Indonesia Knowledge Forum (IKF) XII 2023 di Jakarta, Rabu (11/10/2023), dua pelaku usaha, yaitu CEO HMNS Parfume, Rizky Arief Dwi, dan CEO Dear Me Beauty, Nikita Wiradiputri, berbagi pengalaman mereka terkait kolaborasi.

Dalam sesi tersebut, Rizky mengungkapkan bahwa kolaborasi pada dasarnya adalah memadukan value yang dimiliki masing-masing pihak yang terlibat. Kolaborasi akan berjalan baik jika semua pihak memiliki value yang sejalan.

“Jadi, pertimbangannya bukan sekadar karena kolaborator punya nama besar, berpotensi viral, atau hanya karena faktor uang. Yang terpenting adalah value masing-masing brand sejalan,” ujar Rizky.

Selain itu, lanjutnya, yang juga sangat penting dipertimbangkan saat akan melakukan kolaborasi ialah apa benefit untuk konsumen.

“Kalau kolaborasi tidak mendatangkan manfaat untuk customer, biasanya kolaborasinya enggak akan sustain, walaupun kolaborasi melibatkan brand-brand besar. Tapi kalau kolaborasi bisa mendatangkan manfaat buat customer, misalnya menghadirkan produk yang lebih bagus, ini akan sustain,” imbuh Rizky.

Setelah Kolaborasi, Perlu Kembangkan Inovasi

Menurutnya, menjaga momentum kolaborasi merupakan bagian tersulit dan memerlukan banyak usaha. “Acara launching yang megah dan keren tidak serta merta mengindikasikan keberhasilan kolaborasi. Yang lebih penting ialah langkah selanjutnya, inovasi apa yang bisa dikembangkan setelah kolaborasi terjali, itu yang akan menentukan keberhasilan kolaborasi,” pungkas Rizky.

Pada kesempatan sama, Nikita mengatakan kolaborasi bisa dioptimalkan untuk menghadirkan pengalaman unik bagi pelanggan untuk memperkuat brand. “Misalnya dengan inovasi produk yang didukung creative campaign, promosi menarik dan unik, sehingga sebelum produk diluncurkan konsumen sudah penasaran dan tertarik,” ujar Nikita.

Sesi dikusi bersama Rizky dan Nikita mengusung tema Making Momentum with Collaboration.

Sesi ini menjadi bagian dari gelaran IKF XII 2023 yang digelar BCA. IKF XII 2023 merupakan wadah untuk berbagi wawasan, menginspirasi, dan meningkatkan kesadaran mengenai nilai-nilai keberlanjutan dalam upaya pemulihan dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Dengan mengangkat tema “Eco-Creation: Empower Sustainability through Partnerships and Digitalization”, acara IKF dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 10-11 Oktober 2023 di The Ritz-Carlton Hotel Pacific Place, Jakarta. (RO/S-4)