Linktown Dipercaya Jangkau Millenial untuk 4 Produk Andalan Summarecon

PENGEMBANG properti tanah air, PT Summarecon Agung, Tbk menggandeng Linktown untuk memasarkan produk-produk andalan mereka yang tersebar di Kelapa Gading, Bekasi, dan Cibubur. Hal ini dilakukan guna menjangkau market dengan berbasis digital.

Apalagi, di era digitalisasi marketing sinergi antara pengembang properti dan property agent berbasis digital sangat penting guna menjangkau market milenial produktif dan membutuhkan hunian berkualitas. Kolaborasi ini tentunya sangat efektif guna menyampaikan value dari produk properti yang dikembangkan pengembang.

Melalui kerja sama ini, Linktown dipercaya untuk menjalankan program digital marketing empat produk andalan Summarecon. Pertama, Summarecon Bekasi, kota mandiri terlengkap di Kota Bekasi. Produk rumah mewah berkonsep Jepang, Morizen, merupakan produk kolaborasi Summarecon dengan developer Jepang Sumitomo Forestry.

Kedua, The Kensington Royal Suites Apartment. Kompleks mixed use yang terdiri dari apartemen mewah dan office building siap pakai yang terletak di lokasi premium Summarecon Kelapa Gading. Ketiga, Summarecon Crown Gading. Sebuah kota mandiri yang digadang sebagai The New Kelapa Gading.

Berlokasi di Utara Timur Jakarta, Summarecon Crown Gading dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tinggal maupun komersial bagi warganya. Keempat, Srimaya Residence. Kawasan hunian strategis di Kota Bekasi yang dekat dengan Cibubur dan akses tol JORR II. Hunian ini 10 menit dari exit Tol Nagrak Kota Wisata, serta 5 menit dari future exit Tol Narogong.

Pada kesempatan tersebut, Executive Director PT Summarecon Agung Tbk Albert Luhur mengatakan, pihaknya merasa sangat bersyukur bisa bekerja sama dengan Linktown dan berharap banyak hal positif yang akan dihasilkan dari kolaborasi ini.



“Linktown memiliki kelebihan, terutama dari sisi kreativitas. Mereka bisa melihat celah dan poin-poin yang tidak dilihat oleh sales atau agent lain. Dengan poin-poin tersebut, mereka memahami dan mampu menjawab apa yang dicari oleh konsumen,” tutur Albert Luhur.



Dia mengatakan, Linktown berhasil membuat konten-konten (terutama video) yang membuat konsumen sadar hunian seperti apa yang mereka cari.



“Setelah MoU ini, Linktown berkomitmen untuk serius dan fokus pada proyek-proyek Summarecon Kelapa Gading, Summarecon Bekasi, dan Summarecon Crown Gading, serta mendedikasikan tim sales mereka untuk menggarap proyek-proyek kami,” kata Albert.



Sementara itu, VP Strategic Development Linktown Handoyo mengatakan, sebagai digital marketing agency yang didirikan sejak tahun 2020, Linktown tidak hanya piawai dalam membuat program marketing digital yang efektif dan menarik.



“Dengan dukungan 250 sales yang profesional dalam konsultasi properti dan KPR, kami memastikan dapat mempenetrasi pangsa pasar properti di Jabodetabek, Bogor, Bandung, dan Surabaya dengan maksimal,” pungkas Handoyo. (Z-10)