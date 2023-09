Sinar Mas Land Boyong Belasan Penghargaan PropertyGuru Indonesia Property

SINAR Mas Land melalui sejumlah proyeknya kembali berhasil meraih beragam penghargaan prestisius dalam ajang PropertyGuru Indonesia Property Awards 2023, Jumat (15/9), Jakarta. Prestasi luar biasa ini mengukuhkan komitmen perusahaan terhadap keunggulannya dalam pengembangan properti di Indonesia.

Pada malam penganugerahan tersebut, Sinar Mas Land berhasil memenangkan 11 penghargaan dalam tiga kategori. Berikut sederet penghargaan tersebut.

Kategori Developer Awards

1. Best Developer untuk Sinar Mas Land.

2. Best Lifestyle Developer untuk PT BSD Diamond Development.

3. Best Breakthrough Developer untuk Sinar Mitbana Mas.

Kategori Special Recognition Awards

1. Special Recognition in ESG untuk Sinar Mas Land.

Kategori Development Awards

1. Best Mega Township Development untuk BSD City.

2. Best Housing Development (Indonesia) untuk klaster Layton at NavaPark, BSD City.

3. Best Luxury Housing Development (Greater Jakarta) untuk klaster Layton at NavaPark, BSD City.

4. Best Wellness Residential Development untuk The Zora BSD City oleh PT BSD Diamond Development.

5. Best Smart Building Development untuk Knowledge Hub at Digital Hub BSD City.

6. Best Township Master Plan Design untuk Hiera BSD City.

7. Highly Commended High End Housing Development (Greater Jakarta) untuk EONNA BSD City.

PropertyGuru Indonesia Property Awards merupakan salah satu ajang penghargaan bergengsi di industri realestat yang diselenggarakan setiap tahun oleh PropertyGuru bekerja sama dengan Kohler sejak 2015. Daftar kandidat peraih penghargaan pun dinilai juri secara kredibel dengan melihat aspek inovasi, estetika, dan manfaat yang diberikan oleh pengembang. Panel juri independen dipimpin oleh Vivin Harsanto dan terdiri dari para ahli di berbagai bidang, mulai dari konsultansi realestat hingga desain. Tokoh-tokoh kenamaan tersebut di antaranya Doddy A. Tjahyadi, Hendra Hartono, Cornel B. Julianto, M. Archica Danisworo, Bagus Adikusumo, Dijanadi Gunawan, Lina Gan, dan Alex Bayusaputro.

"Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh PropertyGuru Indonesia Property Awards 2023 kepada Sinar Mas Land. Penghargaan luar biasa ini berhasil diraih perusahaan tentunya berkat dukungan dan kepercayaan dari seluruh tim manajemen, partners maupun stakeholders. Sinar Mas Land akan selalu berkomitmen untuk terus berinovasi dan menginspirasi agar menjadi standar dalam pengembangan properti. Semoga kita juga dapat bersama-sama dengan para developers lainnya untuk terus mengembangkan pasar properti di Indonesia sehingga bisa menjadi property players yang lebih kuat di Indonesia maupun Asia Tenggara," ujar Direktur Sinar Mas Land Herry Hendarta.

Dalam ajang penghargaan ini, Sinar Mas Land berhasil menorehkan prestasi tertinggi dalam tiga kategori yang dilombakan. Pada kategori Developer Awards, Sinar Mas Land meraih penghargaan sebagai Best Developer karena unggul dalam menyelesaikan beragam proyek pengembangan residensial, komersial, retail, bisnis, dan perkantoran di Indonesia. Sebelumnya, Sinar Mas Land meraih penghargaan pada kategori Best Developer di ajang yang sama pada 2021.

Selanjutnya, PT BSD Diamond Development yang merupakan joint venture antara Sinar Mas Land dan Mitsubishi Corporation juga berhasil meraih penghargaan pada kategori Best Lifestyle Developer melalui proyek The Zora di BSD City. Penghargaan tersebut berhasil diraih perusahaan karena menyelesaikan beragam pengembangan proyek properti yang mengakomodasi beragam kebutuhan gaya hidup konsumen, baik untuk tempat tinggal maupun fasilitas pendukungnya.

Tak hanya itu, Sinar Mitbana Mas yang merupakan proyek joint venture Sinar Mas Land dengan Mitsubishi Corporation dan Surbana Jurong juga sukses menorehkan prestasi dalam kategori Best Breakthrough Developer karena telah meluncurkan proyek pertama pada 2022, yakni kawasan Hiera dan sukses memasarkan klaster perdananya bernama Welton. Saat ini, perusahaan konsorsium tersebut juga memiliki satu proyek baru yang direncanakan untuk diluncurkan pada 2024.

Pada kategori Special Recognition Awards, Sinar Mas Land meraih penghargaan dalam kategori Special Recognition in ESG berdasarkan aspek fitur lingkungan, sistem dan teknologi, kegiatan corporate social responsibility (CSR) hingga tata kelola perusahaan. Pada kategori Development Awards, Sinar Mas Land melalui sejumlah proyeknya turut mendapatkan beragam penghargaan. Kawasan BSD City melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk terpilih sebagai Best Mega Township Development berdasarkan aspek pembangunan township di atas 5.000 hektare yang dilengkapi dengan beragam fasilitas perumahan, komersial, ritel, bisnis, pendidikan, hingga kesehatan yang ditunjang dengan fasilitas publik dan moda transportasi yang lengkap.

Pada kategori Best Housing Development (Indonesia) pun berhasil diraih klaster high-end di BSD City yakni Layton at NavaPark setelah mengalahkan berbagai proyek residensial dari seluruh kategori dan region di Indonesia. Awalnya, Layton meraih penghargaan untuk kategori Best Luxury Housing Development (Greater Jakarta). NavaPark merupakan proyek joint venture antara Sinar Mas Land dan Hongkong Land yang dikenal sebagai kawasan hunian paling premium dan elite di BSD City dan sekitarnya.

Prestasi lain juga dibuktikan dengan pencapaian penghargaan sebagai Best Wellness Residential Development yang diraih oleh proyek The Zora berdasarkan aspek kelengkapan fasilitas yang dapat melayani kesehatan dan kesejahteraan para penghuninya. Di sisi lain, proyek Knowledge Hub at Digital Hub meraih kategori Best Smart Building Development berdasarkan aspek pengembangan gedung perkantoran yang inovatif dalam pemanfaatan teknologi terkini. Knowledge Hub at Digital Hub merupakan salah satu proyek yang menjadi agenda dalam transformasi BSD City sebagai smart integrated digital city.

Masih di kawasan township BSD City, proyek Hiera meraih kategori Best Township Master Plan Design berdasarkan aspek perencanaan jangka panjang dinamis yang memberikan tata letak konseptual untuk pembangunan di masa depan mencakup lahan, unit hunian, retail, hingga fasilitas pendidikan maupun kesehatan. Melengkapi pencapaian Sinar Mas Land di ajang PropertyGuru Indonesia Property Awards 2023, proyek Eonna sukses meraih kategori Highly Commended High End Housing Development (Greater Jakarta) berdasarkan aspek pengembangan kawasan residensial premium yang hadir sebagai hunian bernuansa Korea pertama di BSD City dengan mengusung konsep yang menarik dan dilengkapi beragam fasilitas unggul di dalamnya.

Dari 11 kategori penghargaan yang diraih Sinar Mas Land dalam PropertyGuru Indonesia Property Awards 2023, beberapa kategori terpilih untuk mewakili Indonesia dalam penghargaan Best of Asia pada ajang Asia Property Awards edisi ke-18 yang diselenggarakan oleh PropertyGuru. Ajang penghargaan ini merupakan puncak kompetisi dan perayaan atas ide-ide brilian dari pengembang terkemuka yang akan dilaksanakan pada 8 Desember 2023 mendatang di Bangkok, Thailand. (RO/Z-2)