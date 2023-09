Jalankan GCG Secara Baik, GRP Raih Penghargaan Best Disclosure and Transparency

PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) meraih penghargaan Top 50 Emiten dengan praktik tata kelola perusahaan terbaik pada ajang the 14th IICD CG Conference & Award 2023 yang diselenggarakan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

GRP meraih penghargaan pada kategori Best Disclosure and Transparency MidCap. Kategori ini diberikan untuk perusahaan yang mampu memberikan informasi jelas dan transparan bagi para pemegang saham serta pemangku kepentingan terkait.

Penghargaan diterima Chief Transformation Officer GRP Kandi Priharsi di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (18/9).

Baca juga: Berdasarkan Kinerja 2022, 44 Perusahaan Asuransi Terima Penghargaan Insurance Award 2023

Presiden Direktur GRP Argo Sangkaeng sangat bersyukur atas penghargaan kategori Best Disclosure and Transparency untuk perusahaan MidCap dari IICD.

"Pengakuan ini bukti nyata komitmen GRP dalam menjalankan standar good corporate governance (GCG) dengan baik dalam tata kelola perusahaan."

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi perusahaan dan seluruh karyawan GRP untuk terus menerapkan dan meningkatkan prinsip-prinsip GCG secara berkelanjutan, terutama dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan kami," kata Argo melalui siaran persnya, Selasa (19/9).

The IICD CG Conference & Award ialah ajang penghargaan untuk emiten-emiten yang mengimplementasikan praktik-praktik tata kelola perusahaan secara baik (GCG).

Pada tahun ini, tema yang diangkat adalah Improving quality reporting to encourage stakeholders engagement. Seleksi perusahaan dilakukan IICD berdasarkan penilaian atas 200 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Baca juga: FKS Food Raih Tiga Penghargaan Top GRC Awards 2023

Metode penilaian yang digunakan yakni Asean CG Scorecard, yang terdiri dari 100 emiten kategori BigCap dan 100 emiten kategori MidCap, serta didukung para asesor berpengalaman dalam Asean CG Scorecard.

Pada penyelenggaraan tahun ini, ada 11 kategori penghargaan, antara lain Leadership in Corporate Governance, The Best CG Overall, The Best Financial Sector, The Best Non-Financial Sector, The Best SOE/BUMN, dan The Best Right of Shareholders.

Selanjutnya, The Best Equitable Treatment of Shareholders, The Best Role of Stakeholders, The Best Disclosure & Transparency, The Best Responsibility of the Boards, dan The Most Improved.

Tahun ini ialah tahun ke-2 GRP meraih predikat Top 50 Emiten MidCap dengan tata kelola perusahaan terbaik.

Tahun lalu, GRP juga dinobatkan sebagai Top 50 Emiten MidCap terbaik pada kategori Best Equitable Treatment of Shareholders dengan kriteria perusahaan yang menerapkan jaminan perlakuan sama bagi pemegang saham. (RO/S-2)