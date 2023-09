FKS Food Raih Tiga Penghargaan Top GRC Awards 2023

PT FKS Food Sejahtera Tbk (AISA) meraih tiga penghargaan Top Governance, Risk & Compliance (GRC) Awards 2023 yang digelar Majalah Top Business bekerja sama dengan sejumlah lembaga. Penghargaan ini dinilai menjadi bukti nyata komitmen dan kerja keras FKS Food dalam menerapkan good corporate governance.

Ketiga penghargaan yang diterima ialah Top GRC Award 4 Star yang diterima oleh Vienno Monintja selaku Direktur FKS Food, the Most Committed GRC Leader 2023 diterima langsung Direktur Utama FKS Food Sukawati Wijaya, dan serta penghargaan the High Performing Corporate Secretary on GRC 2023 untuk Corporate Secretary FKS Food Michael H. Hadylaya. "Kami mengapresiasi penghargaan ini sebagai afirmasi dari pihak ketiga terhadap upaya yang kami lakukan selama ini,” ujar Michael dalam keterangannya Jumat (8/9).

Bagi FKS Food, jelas Michael, penghargaan yang diterima kali ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras perusahaan dalam menerapkan Good Corporate Governance, Risk & Compliance, yang tidak terlepas dari pengalaman dan tantangan yang dihadapi selama 2018-2020. Dikatakan, sepanjang periode tersebut, FKS Food menghadapi empat tantangan utama seperti suspensi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (IDX), potensi delisting saham, PKPU serta ancaman kepailitan, hingga situasi bisnis yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompeks dan ambigu akibat pandemi Covid-19.

"Perbaikan dalam tata kelola perusahaan yang kami lakukan dalam tiga tahun terakhir ini ternyata berdampak positif pada kinerja operasional FKS Food. Kami berharap penghargaan ini dapat memperkuat kepercayaan para stakeholder terhadap FKS Food," tegas Michael.

Top GRC Awards sendiri telah diselenggarakan sejak 2019 dan tahun ini mengangkat tema 'Building Resilient Future through ESG (Environment, Social, & Governance) and GRC (Good Corporate Governance, Risk & Compliance)". Proses penilaian dan evaluasi berlangsung melalui serangkaian wawancara dengan juri mulai 25 April hingga 30 Agustus 2023. (RO/R-2)