Rupiah Bisa Tembus 15 Ribu per Dolar AS

NILAI tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis (25/5), berada di kisaran Rp14.944 per dolar AS, bergerak tipis dari Rabu (24/5) di kisaran Rp14.952 per dolar AS.

Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan sejauh ini memang rupiah dalam tren tertekan, tapi nampaknya ini akan sementara.

"Walaupun nilai tukar rupiah ada kemungkinan untuk menyentuh kembali 15.000 dalam waktu dekat," kata Riefky, saat dihubungi, Kamis (25/5).

Quantitative Analyst Bank Mandiri Reny Eka Putri mengatakan mengatakan saat ini memang kepastian terkait debt ceiling menyita perhatian pasar sehingga menimbulkan volatilitas di pasar keuangan.

Reny mengatakan potensi gagal bayar juga menimbulkan spekulasi The Fed dapat menaikkan suku bunganya lebih tinggi. Hal ini yang kemudian membuat tekanan pelemahan sejumlah mata uang termasuk rupiah kembali meningkat.

"Kami melihat fluktuasi akibat kekhawatiran debt ceiling AS lebih ke jangka pendek, karena begitu kesepakatan dicapai maka tekanan dari USD pun diharapkan kembali menurun," kata Reny, dihubungi terpisah, Kamis (25/5).

Secara jangka pendek, dari sisi teknikal rupiah masih dapat kembali menyentuh 15.000 per USD.

"Namun seiring dengan fundamental domestik yang positif dan capital inflow yang masih masuk ke pasar domestik diprediksi rupiah dapat kembali ke 14.800 - 14.900 pada akhir tahun 2023," kata Reny. (Try/Z-7)