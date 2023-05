Aeon Mall Sentul City Gelar Program Bulan Apresiasi Konsumen

SEBAGAI bentuk rasa terima kasih serta peringatan kehadiran Aeon Mall di Indonesia pada Mei 2018, Aeon Mall Sentul City menghadirkan program "Customer Appreciation Month" pada 15–28 Mei.

Salah satu bentuk rasa terima kasih Aeon Mall terhadap para pelanggan setia dengan hardirkan program tema "Only For You – Tebus Murah".

Program ini memanjakan para pelanggan dengan memilih dan bertransaksi atas hadiah yang diinginkan dengan biaya Rp10.000.

Beri Pengalaman Belanja Menarik

"Sebagai salah satu bentuk apresiasi kami kepada pelanggan Aeon Mall Indonesia dan Aeon Mall Sentul City pada khususnya, kami mengadakan program ini dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang menarik dan menyenangkan bagi pelanggan kami," ujar Bayu Tunggul Aji, General Manager Mall Operation Aeon Mall Sentul City dalam keterangan, Kamis (18/5).

Untuk mengikuti program "Only For You – Tebus Murah" ini, member aplikasi Aeon Mall Indonesia terlebih dahulu harus berbelanja di Food Terrace senilai Rp100 ribu atau belanja di seluruh store dengan nilai Rp300 ribu.

"Untuk informasi lebih lanjut, para pelanggan dapat mengunjungi booth Customer Service yang terletak di GF & 1F," ucap Bayu.

Selain program "Only For You – Tebus Murah" ini, sebagai apresiasi kami kepada para ibu yang sudah setia menjadi pelanggan, bersama kominitas Wellmover, Aeon Mall Sentul City mengadakan program acara yang bertajuk "Mom & Kids Sports Fest".

"Kami sampaikan rasa terima kasih kami yang setinggi-tingginya untuk semua pelanggan kami terutama para ibu yang telah dengan setia berbelanja kebutuhan sehari-harinya di Aeon Mall Sentul City," tambah Bayu.

Pelanggan dapat mengikuti acara "Mom & Kids Sports Fest" tanpa dipungut biaya dengan cara mendaftarkan data diri. Acara ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Mei 2023 yang bertempat di Canal Stage – GF.

Masih dalam rangka berterima kasih kepada para pelanggannya, Aeon Mall Sentul City melalui media sosial Instagram @aeonmall_sentulcity, mengajak pelanggan untuk bergembira, seru-seruan, dan bermain melalui beberapa games menarik, yang akan diadakan selama periode program "Customer Appreciation Month".

"Mengikuti tren media sosial, platform penting di dunia maya, maka kami juga menyuguhkan aktivitas-aktivitas permainan digital bagi para pelanggan melalui akun resmi kami," tambah Bayu.

Cukup dengan follow akun resmi @aeonmall_sentulcity, ikuti games-nya dan pelanggan berkesempatan mendapatkan hadiah sampai dengan jutaan rupiah.

Tidak hanya itu! Sebagai bentuk apresiasi untuk semua keluarga yang telah setia menjadi pelanggan mal, Aeon Mall Sentul City menghadirkan area taman ruang terbuka yang berlokasi di roof top lantai 3F bernama Sora Niwa.

Sora Niwa dilengkapi tempat duduk yang nyaman dengan diselimuti pemandangan alam Bogor yang indah.

Keindahan Gunung Pancar di sisi timur Sora Niwa dengan dilengkapi konsep dekorasi yang romantic, menjadikan area Sora Niwa ini sebuah destinasi yang tidak boleh terlewatkan.

Untuk mengakses area Sora Niwa yang beroperasi pada akhir pekan, para pengunjung dapat menggunakan beberapa eskalator atau tangga jalan di mal.

Selain itu, secara rutin, Aeon Mall Sentul City akan mengadakan program CSR berupa kegiatan donor darah. Pada kesempatan kali ini, Aeon Mall Sentul City bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia pada 20 Mei, pukul 11:00–14:00 WIB di Aeon Hall lantai 2F kembali menyeleggarakan kegiatan pengumpulan kantong darah untuk diserahkan kepada yang membutuhkan.

"Kami berkomitmen untuk memberikan kontribusi penuh kepada sesama dan sekitar melalui berbagai kegiatan CSR yang rutin kami lakukan, yakni salah satunya adalah Donor Darah," jelas Bayu.

"Memperingati periode awal hadirnya AEON MALL di Indonesia kami mengadakan program spesial "May Birthday Treats" dan "Only For You – Tebus Murah" di seluruh Aeon Mall," tambah Juanita Rustandi, selaku Marcomm & Exhibition and New Business Development Senior Manager PT. Aeon Mall Indonesia.

Aeon Mall BSD City, Aeon Mall Jakarta Garden City, Aeon Mall Sentul City dan Aeon Mall Tanjung Barat menggelar program spesial dengan tujuan untuk memberikan apresiasi kepada para pelanggan setia. (RO/S-4)