Sambut Ramadan, Supermal Karawaci Ajak 30 Anak dari Dua Yayasan Berbelanja

MANYAMBUT datangnya bulan Ramadan 2023, Supermal Karawaci menghadirkan serangkaian program menarik yang dikhususkan bagi para pengunjung dengan mengangkat tema 'My Dream Ramadan in Marrakech"

Rangkaian acara ini berlangsung dari tanggal 20 Maret hingga 30 April 2023.

Gelaran acara untuk menyambut Ramadan 2023 ini diawali dengan Belanja Bersama Adik-Adik dari Yayasan Al Barokah dan Daarul Kamil pada Kamis (30/3) yangg bekerja sama dengan Dompet Dhuafa.

Baca juga: Meriahkan Bulan Suci, Lippo Malls Hadirkan Tema 'Cahaya Ramadan'



30 Anak dari Yayasan Diajak Berbelanja

Sebanyak 30 anak dari kedua Yayasan tersebut akan diajak untuk berbelanja baju lebaran di Matahari Dept. Store, berbuka puasa dengan sajian dari Popeyes, Hokben, Krispy Kreme dan Solaria, lalu dilanjutkan dengan bermain berbagai wahana di Timezone.

Baca juga: Universitas Pancasila Golf Club Gelar Turnamen Amal untuk Anak Yatim



“Rangkaian program Ramadan kali ini juga kami suguhkan berbagai acara lomba untuk keluarga pada tanggal 1 dan 2 April berupa Pottery Decorating dan Moslem Fashion Show Competition," ungkap Direktur PT Supermall Karawaci, Eddy Halim.

My Dream Ramadan Fashion Week

"Yang menjadi highlight dalam program Ramadan kali ini adalah My Dream Ramadan Fashion Week dengan menghadirkan koleksi terbaik edisi Ramadan dari SOGO, Matahari Dept. Store, Delamibrands, Nobby, dan Elsy yang dimulai dari tanggal 8-16 April 2023,” jelas Eddy.

Baca juga: Gandeng HHI, Plaza Indonesia Galang Donasi untuk Bantu Pendidikan



“Berbagai hadiah senilai total puluhan juta rupiah juga kami berikan kepada VIP member yang telah berbelanja minimal Rp. 500.000 dalam program THR (Tangkap Hadiah Ramadan) mulai tanggal 7-16 April 2023," katanya.

"Pada Ramadan kali ini, Supermal Karawaci juga kembali mengadakan Super Midnight Sale pada tanggal 15 April 2023 dengan discount up to 70% dari all tenant mulai pukul 20:00 – 24:00 dan VIP Member dengan pembelanjaan tertinggi akan mendapatkan IPhone 14,” tambahnya.

Beragam acara tematik Ramadan juga akan berlangsung setiap sore dan malam hari seperti Arabian Dance, Sufi Dance, Camel Mascot, Marawis, Gambus orkes, dan Zapin Dance berkeliling di dalam mall mulai tanggal 8-21 April 2023.

Baca juga: Peduli Bumi, YELLO Hotel Manggarai Gelar 'Earth Hour' Bersama Anak Yatim



“Untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, kami tampilkan sajian Rampak Bedug yang akan berkeliling di dalam mall mulai 21-23 April 2023,” ujar Eddy.

Supermal Karawaci pun mengajak para netizen dan follower social medianya seperti Twitter: @supermalkarawaci, Tiktok: @supermalkarawaci, Facebook: Supermal Karawaci, dan website: www.supermalkarawaci.com dalam berbagai rangkaian aktivasi digital seperti Ramadan Outfit of the Day, Best Photo Shoot, dan Ramadan Vlog Competition berhadiah total puluhan juta rupiah untuk followers Instagram @supermalkarawaci. (RO/S-4)