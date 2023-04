Program THR Lebaran di Rumah Baru, bank bjb Beri Hadiah Diskon hingga Voucher Belanja

MEMILIKI rumah sendiri tentu idaman bagi setiap orang, terutama keluarga muda yang baru saja mengarungi bahtera rumah tangga.

Selain karena faktor kenyamanan dan kemandirian, memiliki rumah sendiri juga menjadi ukuran keberhasilan seseorang.

Apalagi, saat ini momen Lebaran sudah semakin dekat. Momen dimana akan banyak silaturahmi dan saling kunjung antar saudara, teman, atau keluarga. Dengan memiliki rumah sendiri, setidaknya rasa percaya diri Anda akan semakin meningkat.

Tebar Hadiah Ramadhan (THR)

Tapi bagi Anda yang belum memiliki rumah, jangan khawatir, karena bank bjb hadir dengan program Tebar Hadiah Ramadhan (THR) "Lebaran di Rumah Baru" yang akan memberikan kemudahan bagi Anda yang ingin memiliki hunian baru.

Tak hanya kemudahan, program ini juga memberi diskon biaya, bingkisan sembako dan hadiah voucher belanja.

Ya, menjelang Idulfitri tahun 1444 Hijriah, bank bjb kembali menghadirkan program marketing menarik untuk para nasabahnya.

Kali ini, program bertajuk THR "Lebaran di Rumah Baru" hadir dengan diskon biaya administrasi sebesar 67,6% untuk produk bjb KPR dan bjb KPR GAUL dengan tujuan pembelian primary. Program ini berlaku mulai 1 Maret 2023 hingga 31 Mei 2023.

Kesempatan Raih Hadiah THR

Tidak hanya itu, para nasabah yang memenuhi syarat juga berkesempatan memperoleh hadiah Tunjangan Hari Raya (THR) berupa voucher belanja senilai maksimal Rp200.000 untuk minimal plafond kredit sebesar Rp250 juta. Juga tersedia hadiah bingkisan sembako senilai maksimal Rp150.000 untuk produk bjb KPR Sejahtera FLPP.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, melalui program THR "Lebaran di Rumah Baru" ini, bank bjb berharap dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi para nasabah yang ingin memiliki hunian baru menjelang Hari Raya Idulfitri.

"Program ini adalah bentuk komitmen kami memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah sendiri. Kami memiliki berbagai fasilitas KPR baik komersial atau subsidi," jelas dia.

Bagi nasabah yang berminat, segera kunjungi kantor bank bjb terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut program THR "Lebaran di Rumah Baru".

Diketahui, bank bjb hadir dengan beragam produk dan kemudahan fasilitas pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (bjb KPR).

Produk ini untuk pembiayaan kepemilikan properti rumah atau usaha pembelian baru atau second. selain itu tersedia pembiayaan untuk Refinancing/Multiguna, Take Over-XTRA, Top Up, dan Membangun dan KPR Lelang.

Sedangkan bjb KPR Gaul, adalah produk yang dirancang spesial untuk generasi muda generasi Millenial fixed income yang ingin sesegera mungkin memiliki rumah idaman.

Fitur special dari KPR Gaul adalah Bunga Kompetitif, Uang Muka mulai 0%, Jangka Waktu Pinjaman hingga 25 Tahun, Persyaratan Mudah & Proses Cepat, Bebas Biaya Administrasi, Discount Biaya Provisi 25%, dan Minimal Penghasilan hanya 3 Juta (Sudah Termasuk Join Income).

Terakhir, bjb KPR Sejahtera FLPP (KPR Bersubsidi) adalah pembiayaan Rumah bersubsidi berkerjasama dengan Kementerian PUPR untuk mewujudkan Rumah idaman dengan suku bunga rendah sepanjang tenor, cicilan ringan, dan jangka waktu panjang untuk rumah tapak atau rumah susun.

Berikut fitur menarik dari bjb KPR Sejahtera FLPP adalah Bunga Fix 5% sepanjang tenor hingga kredit lunas, Uang Muka mulai 1%, Jangka Waktu Panjang Hingga 20 tahun, Bebas Pajak PPN, Bebas Biaya Asuransi dan Harga hunian Sangat Terjangkau.